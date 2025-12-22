 Hospitales revelan horarios de visita y atención por asuetos
Hospitales revelan horarios de visita y atención por asuetos

El IGSS y el Ministerio de Salud compartieron información importante en el tema de visitas a pacientes de hospitales para los próximos asuetos.

Las autoridades de Salud revelaron algunos horarios para los próximos días de diciembre., Redes sociales
Las autoridades de Salud revelaron algunos horarios para los próximos días de diciembre. / FOTO: Redes sociales

El Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) emitió un comunicado durante este lunes (22/12/2025) para informar a sus afiliados, pensionados y beneficiarios que los horarios de visita continuarán siendo normales en los próximos días de descanso. El dato compartido por este centro asistencial especifica que la visita, durante los días 24, 25, 31 de diciembre de 2025 y 01 de enero de 2026 continuará de forma regular en los horarios y normativas establecidas.

En ese contexto, el Ministerio de Salud compartió los horarios en que el personal administrativo atenderá a los usuarios durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. La cartera precisó que la atención administrativa estará disponible de 8:00 a 16:30 horas, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

El servicio de inhumación se mantendrá de manera regular durante toda la temporada", agregó la cartera salubrista.

Mientras tanto, el Hospital Roosevelt compartió un afiche en el que informó los requisitos para donadores de sangre, pero al pie del mismo estableció que los horarios para el viernes 26 y sábado 27 de diciembre de 2025 será de 7:00 a 12:00 horas.

Cabe destacar que todos los centros asistenciales mantendrán abiertas sus áreas de emergencia durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. En recientes declaraciones, las autoridades de varios hospitales pidieron a los guatemaltecos tener cuidado con las quemaduras que pueda traer el uso de juegos artificiales.

Recientes acciones del IGSS en diciembre

Recientemente, el IGSS anunció un bono extraordinario para pensionados de esa instancia, según un comunicado del 17 de diciembre. La entidad informó a sus pensionados que, "considerando los estudios actuariales y técnicos efectuados por medio de gerencia general y sin afectar la capacidad financiera del Instituto, la junta directiva autorizó en sesión ordinaria, el otorgamiento de un bono extraordinario único de Q 1,000.00".

La entidad explicó que el bono único es para los pensionados que cuenten con pensión en curso de pago a diciembre 2025, en los siguientes programas:

  • Por causa de muerte accidental (Acuerdo 97 de Junta Directiva).
  • Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  • Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS-.

"El bono será acreditado en diciembre de 2025, conforme al tipo de pensión y normativa vigente", agregaron.

