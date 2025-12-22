 Cierran dos carriles del bulevar Liberación por balacera hoy
Nacionales

Cierran dos carriles del bulevar Liberación por balacera

Incidente armado deja un herido en el bulevar Liberación; autoridades realizan diligencias de investigación y de control del tránsito.

Compartir:
Autoridades cerraron dos carriles temporalmente en la pista que va hacia el Obelisco., Captura de pantalla.
Autoridades cerraron dos carriles temporalmente en la pista que va hacia el Obelisco. / FOTO: Captura de pantalla.

Agentes de tránsito reportaron que ocurrió un tiroteo en el bulevar Liberación, durante la mañana de este lunes (22/12/2025), con saldo de un hombre herido. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, explicó que el incidente fue en frente del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Pamplona, en la zona 12.  

Las autoridades agregaron que el incidente armado se registró en la pista que va hacia El Obelisco, en el bulevar Liberación, y que el impacto vial ya se resiente en lugares como El Trébol, calzada Raúl Aguilar Batres, Avenida Bolívar y Calzada Roosevelt. Montejo precisó que la consecuencia en el tránsito se hizo sentir "en minutos" tras la balacera.

En imágenes compartidas por Montejo, se pudo apreciar que el carro en el que viajaba el hombre atacado quedó varado en el carril central del bulevar Liberación. Agentes viales y de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicaron señalización temporal en el lugar.

Recomendaron que los choferes utilicen rutas alternas al bulevar Liberación para evitar más atascos, retrasos y otros inconvenientes sobre esta ruta.

También consulte: Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

Difunden video del momento en que danzante del Baile de los Monos cae desde gran altura.

Bomberos Municipales en el bulevar Liberación

Bomberos Municipales precisaron que el ataque armado tuvo lugar en el bulevar Liberación y 15 avenida de la zona 12 y que los paramédicos dieron los primeros auxilios a un hombre de 28 años. La víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en el tórax, describieron los rescatistas del casco rojo.

Tras darle atención prehospitalaria, los paramédicos trasladaron al herido hacia el área de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el hospital de accidentes de la zona 4 de Mixco, oficializaron.

El departamento de comunicación social de los Bomberos Municipales describió que la víctima fue trasladada en estado delicado y que viajaba en un carro blanco que fue atacado por hombres que viajaban en motocicleta y que pretendieron arrebatarle sus pertenencias.

En Portada

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladorast
Nacionales

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladoras

02:01 PM, Dic 22
Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistosot
Deportes

Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso

01:14 PM, Dic 22
INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25t
Nacionales

INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25

11:24 AM, Dic 22
El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer t
Farándula

El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer

12:55 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos