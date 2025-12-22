Cierran dos carriles del bulevar Liberación por balacera hoy

Agentes de tránsito reportaron que ocurrió un tiroteo en el bulevar Liberación, durante la mañana de este lunes (22/12/2025), con saldo de un hombre herido. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, explicó que el incidente fue en frente del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Pamplona, en la zona 12.
Las autoridades agregaron que el incidente armado se registró en la pista que va hacia El Obelisco, en el bulevar Liberación, y que el impacto vial ya se resiente en lugares como El Trébol, calzada Raúl Aguilar Batres, Avenida Bolívar y Calzada Roosevelt. Montejo precisó que la consecuencia en el tránsito se hizo sentir "en minutos" tras la balacera.
En imágenes compartidas por Montejo, se pudo apreciar que el carro en el que viajaba el hombre atacado quedó varado en el carril central del bulevar Liberación. Agentes viales y de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicaron señalización temporal en el lugar.
Recomendaron que los choferes utilicen rutas alternas al bulevar Liberación para evitar más atascos, retrasos y otros inconvenientes sobre esta ruta.
Bomberos Municipales en el bulevar Liberación
Bomberos Municipales precisaron que el ataque armado tuvo lugar en el bulevar Liberación y 15 avenida de la zona 12 y que los paramédicos dieron los primeros auxilios a un hombre de 28 años. La víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en el tórax, describieron los rescatistas del casco rojo.
Tras darle atención prehospitalaria, los paramédicos trasladaron al herido hacia el área de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el hospital de accidentes de la zona 4 de Mixco, oficializaron.
El departamento de comunicación social de los Bomberos Municipales describió que la víctima fue trasladada en estado delicado y que viajaba en un carro blanco que fue atacado por hombres que viajaban en motocicleta y que pretendieron arrebatarle sus pertenencias.