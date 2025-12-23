Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad

Los guatemaltecos abarrotaron los centros comerciales y los mercados de la Ciudad de Guatemala durante este martes (23/12/2025) para realizar las compras de Nochebuena y Navidad. En un recorrido por las principales plazas comerciales de la capital Emisoras Unidas Digital pudo constatar la alta presencia de compradores y comerciantes.
Algunos compradores confirmaron que entre los productos más buscados de la época están los zapatos, la ropa y los ingredientes para la cena de Navidad. Además, se pudo comprobar una alta carga vehicular en calles principales y bulevares cercanos a supermercados.
El recorrido empezó en el Centro Comercial Metro Norte, de la zona 17 capitalina, donde los vecinos pudieron adquirir sus productos en un bazar especial instalado en la plaza principal del edificio. Además, los compradores llenaron los locales del lugar, en busca de productos específicos y de ofertas de temporada.
En el Paseo de la Sexta, zona 1 capitalina, los guatemaltecos saturaron el lugar, llenando totalmente el paso peatonal en las aceras y vía vehicular. Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia y muchos padres de familia fueron vistos cargando cajas de zapatos, ropa, juguetes y hasta bicicletas.
Mercados abarrotados por Navidad
El regateo de precios fue la música de fondo que se vivió en centros de abasto como el de El Guarda, zona 11 capitalina. En ese lugar, los compradores entablaron negociaciones de calidad y precio con los comerciantes, hasta llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
En la zona 10, centros comerciales como Los Próceres y Oakland Place mostraron sus mejores galas para recibir a miles de visitantes, que llegaron atraídos por la exclusividad, el buen gusto y la calidad de muchos productos de marca.
