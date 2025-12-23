 Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad
Nacionales

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad

En un recorrido por centros comerciales y mercados de la Ciudad de Guatemala se pudo observar alta presencia de compradores.

Compartir:
-
El Paseo de la Sexta recibió miles de visitantes durante el 23 de diciembre. / FOTO: Omar Solís.

Los guatemaltecos abarrotaron los centros comerciales y los mercados de la Ciudad de Guatemala durante este martes (23/12/2025) para realizar las compras de Nochebuena y Navidad. En un recorrido por las principales plazas comerciales de la capital Emisoras Unidas Digital pudo constatar la alta presencia de compradores y comerciantes.

Algunos compradores confirmaron que entre los productos más buscados de la época están los zapatos, la ropa y los ingredientes para la cena de Navidad. Además, se pudo comprobar una alta carga vehicular en calles principales y bulevares cercanos a supermercados.

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

ComprasdeNavidadenlacapital(24) |

ComprasdeNavidadenlacapital(24) /

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

ComprasdeNavidadenlacapital(20) |

ComprasdeNavidadenlacapital(20) /

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad / Omar Solís

El recorrido empezó en el Centro Comercial Metro Norte, de la zona 17 capitalina, donde los vecinos pudieron adquirir sus productos en un bazar especial instalado en la plaza principal del edificio. Además, los compradores llenaron los locales del lugar, en busca de productos específicos y de ofertas de temporada.

En el Paseo de la Sexta, zona 1 capitalina, los guatemaltecos saturaron el lugar, llenando totalmente el paso peatonal en las aceras y vía vehicular. Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia y muchos padres de familia fueron vistos cargando cajas de zapatos, ropa, juguetes y hasta bicicletas.

En otro orden de noticias ► Habilitan los juzgados de turno por el asueto de Navidad

Habilitan los juzgados de turno por el asueto de Navidad

Los juzgados de turno estarán al servicio de los guatemaltecos hasta el lunes 29 de diciembre a las 8:00 horas.

Mercados abarrotados por Navidad

El regateo de precios fue la música de fondo que se vivió en centros de abasto como el de El Guarda, zona 11 capitalina. En ese lugar, los compradores entablaron negociaciones de calidad y precio con los comerciantes, hasta llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

En la zona 10, centros comerciales como Los Próceres y Oakland Place mostraron sus mejores galas para recibir a miles de visitantes, que llegaron atraídos por la exclusividad, el buen gusto y la calidad de muchos productos de marca.

Con información e imágenes del fotoperiodista Omar Solís.

ComprasdeNavidadenlacapital(15) |

ComprasdeNavidadenlacapital(15) /

ComprasdeNavidadenlacapital(14) |

ComprasdeNavidadenlacapital(14) /

ComprasdeNavidadenlacapital(13) |

ComprasdeNavidadenlacapital(13) /

ComprasdeNavidadenlacapital(12) |

ComprasdeNavidadenlacapital(12) /

ComprasdeNavidadenlacapital(11) |

ComprasdeNavidadenlacapital(11) /

ComprasdeNavidadenlacapital(10) |

ComprasdeNavidadenlacapital(10) /

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital | Omar Solís

Guatemaltecos abarrotan centros comerciales y mercados de la capital / Omar Solís

ComprasdeNavidadenlacapital(1) |

ComprasdeNavidadenlacapital(1) /

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia | Omar Solís

Los guatemaltecos invirtieron sus ahorros en obsequios para su familia / Omar Solís

En Portada

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidadt
Nacionales

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad

05:43 PM, Dic 23
Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vueltat
Deportes

Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vuelta

04:56 PM, Dic 23
Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemalat
Nacionales

Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemala

03:22 PM, Dic 23
¡Irreconocible! El hombre más tatuado muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025t
Farándula

¡Irreconocible! El hombre "más tatuado" muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025

02:16 PM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos