 Habilitan los juzgados de turno por el asueto de Navidad
Habilitan los juzgados de turno por el asueto de Navidad

Los juzgados de turno estarán al servicio de los guatemaltecos hasta el lunes 29 de diciembre a las 8:00 horas.

Justicia
Con los juzgados de turno esperan mantener la continuidad del debido proceso en el OJ. / FOTO: Pixabay

El Organismo Judicial (OJ) informó que los juzgados de turno abrirán sus puertas a partir de este martes a las 15:30 horas, para atender a los guatemaltecos que así lo requieran durante el asueto de Navidad. La instancia describió que estos espacios estarán en funcionamiento durante el asueto Nochebuena y Navidad.

En estos lugares se dará atención a todas las personas que sean detenidas, debido al descanso navideño. Las sedes de justicia cuentan con estos juzgados para atender emergencias y hacer del conocimiento de los detenidos los motivos de su captura, durante el descanso del resto de judicaturas.

Con los juzgados de turno, el OJ busca mantener la atención para dar a conocer los motivos de su detención a las personas que resulten detenidas. De esa forma, el poder judicial busca mantener la continuidad del servicio de justicia y el debido proceso.

Cabe resaltar que también estarán habilitadas las oficinas de instancia penal correspondientes durante este asueto, a nivel nacional. Las autoridades del OJ añadieron que permanecerán abiertos los servicios de los juzgados especializados para la atención de sectores vulnerables.

Juzgados de turno habilitados

Las autoridades precisaron que entre los juzgados de turno está el Juzgado de Primera Instancia con competencia especifica en delitos contra niñas, niños y adolescentes. También trabajará el juzgado de 24 horas instalado en el centro modelo de atención integral para mujeres victimas de violencia.

Otro de los juzgados habilitados es el de 24 horas para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La importancia de los juzgados de turno radica en la necesidad de que la Torre de Tribunales continúe atendiendo a las fuerzas de seguridad y detenidos durante el asueto. En estos lugares atienden a las personas que sufren accidentes de tránsito, violencia o buscan realizar denuncias fuera del horario de oficina.

Con información del periodista Ángel Oliva.

Emisoras  Escúchanos