Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

Nacionales

Autoridades viales de la capital y sus áreas vecinas reportaron vías expeditas, por lo que pidieron precaución para evitar accidentes.

En contraste, el pasado martes se reportaron largas filas vehiculares en ingresos a centros comerciales de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva.
En contraste, el pasado martes se reportaron largas filas vehiculares en ingresos a centros comerciales de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Las autoridades de diversas Policías Municipales de Tránsito (PMT) coincidieron, la madrugada de este miércoles (24/12/2025), en que el paso es fluido en la mayoría de arterias vehiculares, por lo que hicieron un llamado a la precaución a los conductores. Dalia Santos, voz de la PMT de Villa Nueva, pidió mucha atención para evitar accidentes y recalcó la importancia de que los automovilistas respeten los límites de velocidad.

Asimismo, Santos reiteró que es importante que los conductores respeten las señales e instrucciones de los agentes policiales, para evitar accidentes y otros inconvenientes. Al mismo tiempo, Santos compartió un video de la situación vial en el kilómetro 11 de la ruta al Pacífico, demostrando la ausencia de congestionamiento.

Primeros accidentes por falta de precaución

La PMT de Santa Catarina Pinula reportó que, entre los primeros accidentes por falta de precaución, un carro particular se empotró contra un separador vial en el kilómetro 6.5 de la carretera a El Salvador. La citada entidad no reportó personas heridas, pero sí comunicó que dio apoyó a los afectados en el lugar y a los demás usuarios de la vía.

Se recomienda circular con precaución", recalcaron en un mensaje emitido por sus canales oficiales.

La PMT de Villa Nueva también reportó que un camión cargado con tarimas de madera se encunetó en el descenso de Villalobos durante la madrugada de este miércoles. Como consecuencia, fue necesario cerrar la ruta con destino a Escuintla por unos minutos para movilizar el automotor.

Santos compartió que para retirar el camión que se accidentó fue necesario hacer uso de dos grúas. También narró que fue necesario bajar la carga de la unidad.

Precaución por derrame de líquidos

Santos agregó que los agentes de la PMT que representa atendieron el accidente de un motorista, quien derrapó en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia el bulevar El Frutal, por un derrame de combustible.

La comunicadora pidió precaución en ese tramo, mientras los uniformados taparon los líquidos derramados con tierra, para evitar otros incidentes viales.

