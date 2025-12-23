Caso Melissa Palacios ejemplifica la desgastante justicia

En el proceso judicial que se sigue por la muerte de la estudiante Melissa Palacios, fue programada una vista pública en la Corte de Constitucionalidad en plena Navidad, por eso el director de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima, Fanuel García se refirió al tema en el programa A primera Hora de Emisoras Unidas. El experto consideró que este proceso ejemplifica lo desgastante que puede llegar a ser la justicia en Guatemala y que por eso muchas víctimas no denuncian o se frustran al momento de hacerlo.
El asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en Chiquimula, es uno de los casos que más sonó en este año y que finalmente fue trasladado a la capital para ser juzgado. En ese contexto García informó que el Instituto de la Víctima es querellante en el caso Melisa Palacios.
El experto precisó que "en Guatemala, el promedio para obtener una sentencia en firme es de entre cinco y siete años". Por esa razón, el profesional del derecho destacó que el caso Melissa Palacios no es la excepción.
Al ser público, ilustra lo que sufren las víctimas para poder obtener justicia", narró el director de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima.
Hay muchas víctimas que ni siquiera inician el proceso; son víctimas de delito y no acuden al sistema a denunciar. También hay muchas de ellas que desisten en el camino, porque el sistema es muy desgastante... Pareciera ser que entrampan los procesos, y eso desespera a las víctimas", lamentó el experto.
Justicia afectada por favoritismos políticos
García consideró que "lo ocurrido en Guatemala es que esa inestabilidad y ese sistema de excepción política de los funcionarios más altos del sistema de justicia (...) ha generado que en el gremio de abogados se produzca un contexto de favoritismo y de camaraderías políticas".
Agregó que "eso ha abierto las puertas para que cualquiera pueda cooptar el sistema de justicia; porque entonces, no tenemos autoridades serias, objetivas ni los mejores perfiles, sino que todo va a responder a ciertas coyunturas políticas de apoyo".
Con información del programa A Primera Hora de Emisoras Unidas FM.
Cabe resaltar que la vista pública del 25 de diciembre próximo es para discutir un amparo que no fue otorgado a los acusados; con ese recurso se buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Berganza, para desarrollar primero la audiencia de etapa intermedia y no conocer la solicitud de aceptación de cargos.