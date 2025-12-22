Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) programó una vista pública para la noche de Navidad; es decir, el jueves 25 de diciembre de 2025, a las 19 horas en el caso Melissa Palacios. En la audiencia se espera conocer una apelación presentada por los acusados del caso, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.
La citada sala les negó un amparo provisional a los señalados, por lo que la vista pública se evacuará en el periodo anunciado. De acuerdo a los datos de la CC, el pleno conocerá en esa fecha los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima.
El tema a discutir será en relación al amparo que no fue otorgado, con el cual se buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Berganza, de desarrollar primero la audiencia de etapa intermedia y no conocer la solicitud de aceptación de cargos.
La apelación fue presentada por el abogado Saúl Zenteno, en contra de la decisión de la citada sala, porque el pasado 11 de diciembre no otorgó el amparo provisional, al considerar que la resolución fue cuestionada.
Buscan dejar sin efecto el juicio por el caso Melissa Palacios
La parte solicitante consideró que la decisión de la jueza Berganza, fue decretada conforme a derecho, en total respeto de los derechos humanos y garantías procesales que les asisten a los amparistas, sin producirse los agravios constitucionales y convencionales denunciados, por lo que el amparo se declaró sin lugar.
En relación a la segunda acción, que no fue otorgada y que buscaba dejar sin efecto el envío a juicio de Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, la defensa informó que ya se presentó la apelación correspondiente.
Cabe resaltar que estas dos personas fueron enviadas a juicio por el asesinato de la estudiante Melissa Palacios.
Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas FM.