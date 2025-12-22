 Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad
Nacionales

Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad

La CC programó una vista pública para conocer una apelación presentada por los acusados del caso Melissa Palacios.

Compartir:
La audiencia solicitada por los acusados se evacuará el 25 de diciembre., Archivo.
La audiencia solicitada por los acusados se evacuará el 25 de diciembre. / FOTO: Archivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) programó una vista pública para la noche de Navidad; es decir, el jueves 25 de diciembre de 2025, a las 19 horas en el caso Melissa Palacios. En la audiencia se espera conocer una apelación presentada por los acusados del caso, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.

La citada sala les negó un amparo provisional a los señalados, por lo que la vista pública se evacuará en el periodo anunciado. De acuerdo a los datos de la CC, el pleno conocerá en esa fecha los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima.

El tema a discutir será en relación al amparo que no fue otorgado, con el cual se buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Berganza, de desarrollar primero la audiencia de etapa intermedia y no conocer la solicitud de aceptación de cargos.

La apelación fue presentada por el abogado Saúl Zenteno, en contra de la decisión de la citada sala, porque el pasado 11 de diciembre no otorgó el amparo provisional, al considerar que la resolución fue cuestionada.

En otras noticias: Fuerte choque en la ruta hacia Jalapa deja cuatro heridos.

Fotos: Fuerte choque en la ruta hacia Jalapa deja cuatro heridos

Bomberos describieron que un picop y un carro tipo agrícola colisionaron de frente en el kilómetro 64 de la ruta a Jalapa.

Buscan dejar sin efecto el juicio por el caso Melissa Palacios

La parte solicitante consideró que la decisión de la jueza Berganza, fue decretada conforme a derecho, en total respeto de los derechos humanos y garantías procesales que les asisten a los amparistas, sin producirse los agravios constitucionales y convencionales denunciados, por lo que el amparo se declaró sin lugar.

En relación a la segunda acción, que no fue otorgada y que buscaba dejar sin efecto el envío a juicio de Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, la defensa informó que ya se presentó la apelación correspondiente.

Cabe resaltar que estas dos personas fueron enviadas a juicio por el asesinato de la estudiante Melissa Palacios.

Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemalat
Nacionales

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemala

04:28 PM, Dic 22
Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacionalt
Deportes

Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional

02:35 PM, Dic 22
Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidadt
Nacionales

Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad

04:13 PM, Dic 22
En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajest
Nacionales

En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajes

03:48 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos