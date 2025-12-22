 Fuerte choque en la ruta hacia Jalapa deja cuatro heridos
Fotos: Fuerte choque en la ruta hacia Jalapa deja cuatro heridos

Bomberos describieron que un picop y un carro tipo agrícola colisionaron de frente en el kilómetro 64 de la ruta a Jalapa.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a un total de cuatro heridos., Bomberos Municipales Departamentales.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron a un total de cuatro heridos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Usuarios de la vía llamaron al 1554 de Bomberos Municipales Departamentales durante la mañana de este lunes (22/12/2025) para alertar que dos carros chocaron de frente en el kilómetro 64 de la ruta hacia Jalapa. Cecilio Chacaj, vocero de los rescatistas, confirmó que el percance dejó cuatro personas heridas, pero que el más afectado viajaba a bordo de un picop, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Se atendió al piloto Martín Elías Os, de 51 años, quien presentaba fuerte dolor en el tórax y crisis nerviosa. Él se conducía en un pickup placas P-755LBH", describió el comunicador.

Además, los rescatistas identificaron a otros tres lesionados, quienes son César Augusto Quevedo Retana, de 62 años; César Daniel Quevedo García, de 10 años y Jorge Armando López Flores, de 62 años.

Chacaj informó que, pese a que al resto de afectados se les recomendó ser llevados a un hospital, todos prefirieron quedarse en el lugar. Además, el comunicador indicó que todos los heridos fueron atendidos en el lugar por crisis nerviosa.

Niño afectado en el accidente hacia Jalpa

Los rescatistas resaltaron que dentro de los afectados en el accidente de tránsito se reportó a un niño de 10 años, quien solamente sufrió crisis nerviosa por lo ocurrido.

Imágenes compartidas por los rescatistas mostraron que el picop quedó con el frente totalmente destruido y que el otro automotor tuvo serios daños en la lodera izquierda, tren delantero, bómper y puerta.

Los rescatistas acudieron al sector del accidente a bordo de las unidades AD-127 y RD-115. La entidad agregó que estas ambulancias pertenecen a la estación de los Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate.

El accidente de tránsito causó un cierre temporal, en ambos lados de la carretera, mientras se hicieron las gestiones necesarias para movilizarlos del área.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.

