Esperan hasta 18 vuelos por hora en el Aeropuerto La Aurora

Nacionales

La DGAC aseguró que este lunes "será el día de mayor tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional La Aurora".

aeropuerto-la-aurora-guatemala-navidad-2025-emisoras-unidas27 / FOTO:

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este lunes será el día con mayor actividad aérea en el Aeropuerto Internacional La Aurora, porque "la aviación ha crecido significativamente". En ese sentido, las autoridades aseguraron que para este lunes 22 de diciembre "se tendrá hasta 18 vuelos por hora coincidiendo en un mismo periodo de 11:00 horas a 15:00 horas.

La entidad explicó que ante la demanda que se espera, estarán utilizando, de forma simultánea, las 18 posiciones disponibles en la terminal aérea. La DGAC indicó que para reducir los tiempos de espera y evitar contratiempos, han realizado coordinaciones internas dentro del aeropuerto y acciones para mantener el flujo vehicular en las calles aledañas.

Ante la demanda en Aeropuerto La Aurora, la DGAC recomendó a los usurario "presentarse con la antelación establecida por las aerolíneas, especialmente quienes viajen en los horarios de mayor movimiento, con el fin de evitar aglomeraciones".

Asimismo, las autoridades de la DGAC coordinaron acciones de prevención a lo interno de la terminal aérea y en las calles aledañas para mantener el flujo vehicular, comunicaron en sus redes sociales durante el pasado fin de semana.

