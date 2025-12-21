 El día más corto del año
El día más corto del año

Este fenómeno marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte.

Imagen del atardecer visto hoy domingo desde la localidad de Tuineje, Fuerteventura, marcando el solsticio de invierno., Foto EFE
Imagen del atardecer visto hoy domingo desde la localidad de Tuineje, Fuerteventura, marcando el solsticio de invierno. / FOTO: Foto EFE

Este domingo 21 de diciembre, es el día más corto y la noche más larga del año en gran parte del mundo, incluyendo Guatemala, debido al solsticio de Invierno. 

Este  21 de diciembre se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio norte, para Guatemala, ese día el Sol salió a las 06:22 horas y se ocultará a las 17:38 horas lo que implica tener el día más corto y una noche más larga del año.

El solsticio de invierno ocurre cuando el Sol alcanza su posición más baja en el cielo al mediodía, lo que provoca jornadas con menos iluminación natural y noches más extensas.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) a través de una publicación indicó que el solsticio de invierno, ocurre cuando el Sol alcanza su punto más austral en el cielo, reduciendo al mínimo las horas de luz solar en el hemisferio norte y dando paso a una noche prolongada que invita a la reflexión y al recogimiento.

Este fenómeno marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y, de forma simultánea, el comienzo del verano en el hemisferio sur.

A partir del 21 de diciembre, las noches comenzarán a acortarse de manera progresiva, mientras que los días se irán alargando poco a poco, un cambio que continuará hasta la llegada del equinoccio de primavera, que ocurrirá el 20 de marzo de 2026. 

El solsticio influye en cambios graduales de temperatura, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, así como en el comportamiento de los sistemas climáticos.

¿Cuándo? Se acerca el día más corto del año

El fenómeno astronómico que marca el día más corto y la noche más larga del año dará inicio a la temporada invernal.

