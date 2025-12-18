El Día Más Corto del Año: ¿Cuándo Sucede?

El solsticio de invierno 2025 ocurrirá el 21 de diciembre, una fecha clave en el calendario astronómico. Y es que se marca el día más corto y la noche más larga del año en gran parte del mundo, incluyendo Guatemala.
Este fenómeno señala el inicio oficial del invierno desde el punto de vista astronómico y trae consigo cambios notables en la duración de la luz solar diaria, así como en el clima y la rutina de millones de personas. Durante el solsticio de invierno, el Sol alcanza su punto más bajo en el cielo al mediodía, lo que provoca que la luz diurna sea más limitada.
Este evento no está relacionado con la distancia entre la Tierra y el Sol, sino con la inclinación del eje terrestre, que determina cómo los rayos solares inciden sobre la superficie del planeta a lo largo del año. El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa "sol quieto", ya que durante estos días el movimiento aparente del Sol parece detenerse antes de comenzar su desplazamiento gradual en sentido contrario.
A partir de esta fecha, aunque el cambio es casi imperceptible al inicio, los días comienzan a alargarse poco a poco. Cabe destacar que, el impacto del solsticio de invierno se refleja en distintos aspectos de la vida cotidiana.
Más del día más corto del año
La reducción de horas de luz influye en los hábitos de sueño, el estado de ánimo y los niveles de energía. Especialistas recomiendan aprovechar al máximo la luz natural durante el día, mantener rutinas activas y cuidar la alimentación para contrarrestar los efectos de las jornadas más cortas.
En regiones con inviernos más marcados, este periodo también coincide con temperaturas más bajas y con un aumento en el uso de calefacción, lo que influye en el consumo energético y en la planificación de actividades al aire libre.
Para muchas personas, el solsticio simboliza una etapa de recogimiento, reflexión y preparación para el cierre del año.