INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que ya logró identificar a una de las víctimas mortales encontradas en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25. La entidad explicó que se trata de uno de los que ingresó el pasado domingo y declaró que corresponde a Mindy Xiomara Enríquez Donis, de 20 años.
El INCACIF afirmó que el cuerpo fue localizado en el kilómetro 14 de la carretera hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la jurisdicción de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala. Solo durante el domingo pasado se confirmó el hallazgo de siete cuerpos en el área, por lo que la cifra de muertos en el área se elevó a 12.
"De acuerdo con el dictamen médico-legal, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación", reportó el INACIF, al referirse a los restos de Mindy Xiomara Enríquez Donis, de 20 años.
Previo a oficializar este anuncio, el INACIF había reportado complicaciones para identificar a los fallecidos de este caso, debido al avanzado estado descomposición en los que fueron encontrados.
Cuerpos evaluados en el INACIF podrían haber sido abandonados
Cabe resaltar que las víctimas fueron encontradas en la citada carretera de la zona 25 entre el jueves y domingo de la semana pasada y todos estaban envueltos en sábanas y nylon. Las autoridades no descartaron que los fallecidos hayan sido ejecutados en otro sector y abandonados en el área del hallazgo.
Según hipótesis de la PNC, el motivo de la masacre podría ser una lucha de pandillas, que se disputan un territorio para el comercio ilícito de drogas. Asimismo, el Ministerio de Gobernación aseguró que ya tiene a dos grupos de investigadores trabajando en este caso, para dar con los responsables.
Cabe resaltar que, en un caso similar, nueve cuerpos fueron encontrados bajo el Puente San Juan, ubicado en el kilómetro 21 la carretera al Atlántico. Este macabro hallazgo también fue reportado durante octubre de 2025 y las autoridades lograron identificar a por lo menos siete víctimas.