CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026

Nacionales

La CC dio un plazo de 48 horas a la Junta Directiva del Organismo Legislativo para que presente un informe sobre el Presupuesto 2026.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un plazo de 48 horas a la junta directiva del Congreso de la República, para que presente un informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026. La medida se tomó tras una acción de inconstitucionalidad dpor el abogado Diego Sagastume, quien denunció irregularidades en el proceso de aprobación del Decreto 27-2025.

El documento fue emitido por la CC en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, con fecha de 22 de diciembre de 2025. Esta instancia argumentó que se ampara con un escrito que antecede y documentos adjuntos.

Asimismo, consignó que "se admite para su trámite el amparo en única instancia promovido por Diego Sagastume Vidaurre contra el Congreso de la República de Guatemala y la junta directiva del Parlamento.

Se toma nota de que actúa con el auxilio del abogado propuesto, así como del casillero electrónico señalado para recibir notificaciones", destacó la CC.

En un documento compartido por la CC se afirma que tienen por ofrecidos los medios de comprobación indicados en el apartado respectivo. "Hágase saber al compareciente que la solicitud de vista deberán formularla en su momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 28 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad", agregaron.

Congreso suspende actividades por el asueto de fin de año

La última acción del año fue presentada por el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien solicitó interpelar al Canciller, Carlos Ramiro Martínez.

Plazo para entregar documento del Presupuesto 2026

En el quinto punto de la solicitud de la CC, las autoridades piden que la autoridad denunciada remita el antecedente correspondiente o en su defecto informe circunstanciado o ambos, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas. El punto explica que este requerimiento es para resolver si procede o no el amparo provisional.

"En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad procesal. Artículos citados, 1ª, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11 y 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 28, 29 y 50 del Código Procesal Civil y Mercantil; 10, 24, 25, y 50 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de la Corte de Constitucionalidad", finaliza el documento.

