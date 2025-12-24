 Pipa de combustible se accidenta en ruta Interamericana
Fotos: Pipa de combustible se incendia en ruta Interamericana

Bomberos Municipales Departamentales reportaron la salida de varias unidades de emergencia para atender el incidente.

Otros usuarios de la vía captaron el momento del incendio del camión cisterna., Redes sociales.
Otros usuarios de la vía captaron el momento del incendio del camión cisterna. / FOTO: Redes sociales.

Unidades contra incendios y ambulancias de los Bomberos Municipales Departamentales fueron destacadas esta tarde del 24 de diciembre hacia el kilómetro 102 de la ruta Interamericana, por un accidente vial que involucró a un camión cisterna. Mario Upún, vocero de los rescatistas, narró que el incidente ocurrió en el área de Chimaltenango y que el transporte pesado volcó y se incendió.

Medios locales difundieron imágenes del incendio en el referido tramo, ante la presencia de cientos de curiosos, quienes se acercaron a una distancia prudencial. Cabe resaltar que las imágenes mostradas revelaron que la cinta asfáltica estaba húmeda al momento del accidente.

Por el momento la vía está cerrada en este tramo vial, en ambos sentidos, mientras los bomberos trabajan para apagar las llamas. Los paramédicos esperan que el fuego se controle y liquide al 100 % antes de verificar si hay víctimas mortales.

Las autoridades también enviaron patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área y evitar más inconvenientes por el accidente vial.

Controlan el incendio al 100 %

Los rescatistas confirmaron que, después de varios minutos de trabajo, lograron controlar las llamas del siniestro en su totalidad. Para ello, los apagafuegos usaron mangueras de alta presión, camiones cisterna y motobombas. 

En cuanto a víctimas, los bomberos no reportaron ninguna en el lugar. Al momento de remover los escombros de la cabina de la cisterna no se encontró ningún cuerpo, dijo Upun. 

Asimismo, curiosos dijeron a los bomberos que lograron ver cuando el piloto de la unidad salió de la cabina, aunque por el momento se desconoce su identidad y paradero. 

Por el momento, las autoridades investigan las causas del accidente y realizan acciones para confirmar que no haya víctimas humanas.

