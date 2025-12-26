 Aumenta demanda vial con destino al Puerto San José
Nacionales

Aumenta demanda vial con destino al Puerto San José, Escuintla

Muchos guatemaltecos aprovecharon el asueto extendido para viajar a los departamentos del país.

Usuarios de la vía reportaron que la demanda con destino al Puerto San José aumentó este viernes 26 de diciembre., IG
Usuarios de la vía reportaron que la demanda con destino al Puerto San José aumentó este viernes 26 de diciembre. / FOTO: IG

Durante la mañana de este viernes (26/12/2025) se reportaron complicaciones en la carretera al Pacífico, específicamente con destino hacia la playa pública del municipio de San José, departamento de Escuintla. Las cámaras de Emisoras Unidas Digital lograron captar un fuerte congestionamiento en el desvío hacia el Puerto San José.

Asimismo, la vocera vial de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que en la carretera al Pacífico logró visualizar mayor cantidad de carros viajando con destino hacia ese destino turístico.

