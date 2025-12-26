 Frustran fuga de reo del Centro Preventivo de zona 18
Nacionales

Frustran fuga de reo del Centro Preventivo de zona 18

El recluso intentó burlar a las autoridades saltando un muro que divide ese penal del centro carcelario Santa Teresa.

Compartir:
El intento de fuga fue reportado en el Preventivo de la zona 18, Archivo.
El intento de fuga fue reportado en el Preventivo de la zona 18 / FOTO: Archivo.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó este viernes (26/12/2025) que frustró a un recluso que intentó darse a la fuga durante el asueto del 25 de diciembre, saltando un muro. La entidad explicó que el reo guarda prisión en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

Presidios agregó que su personal, a cargo de la garita número 5, notaron la acción del privado de libertad y lo redujeron al orden en una acción de recaptura. Identificaron al prisionero como Jefferson Isaías Ortiz Flores, habitante del sector 11 del citado penal.

Presidios informó que el recapturado intentó fugarse subiendo la pared que divide dicho centro y del Centro de Detención Preventivo para Mujeres Santa Teresa. Las autoridades precisaron que al detenido se le decomisó un teléfono celular; posteriormente, Ortiz fue llevado al juzgado de turno para conocer los motivos de su recaptura.

El caso más reciente de fuga se registró en agosto pasado, cuando las autoridades reportaron la evasión de 20 pandilleros del barrio 18. De ese caso, las autoridades contabilizan un total de seis recapturados, por lo que están pendiente de detener nuevamente a 14 fugados.

En otras noticias: Villa Nueva sin carriles reversibles por baja demanda vial

Villa Nueva sin carriles reversibles por baja demanda vial

Las autoridades de tránsito pidieron precaución a los automovilistas y motoristas, debido a que este viernes no se instalaron reversibles.

Recompensa para recapturar a los protagonistas de la fuga

Actualmente, las autoridades del Ministerio de Gobernación mantienen una campaña para la recaptura de los 14 reos restantes. Para facilitar el proceso, las autoridades ofrecen una recompensa de Q150 mil por pandillero recapturado.

Las autoridades han informado de manera recurrente que el monto económico está destinado a personas que den información veraz para lograr la recaptura de los privados de libertado. Sin embargo, por el momento no se reporta de que se haya recompensado a alguien, con las seis detenciones reportadas.

Cabe resaltar que la fuga de los 20 reos ocurrió en el Centro de Detención Fraijanes II, cuando los privados de libertad burlaron los controles en el ingreso y salida del penal.

En Portada

Caso Melissa Palacios: CC tiene cinco días para resolvert
Nacionales

Caso Melissa Palacios: CC tiene cinco días para resolver

09:48 AM, Dic 26
Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CCt
Nacionales

Congreso envía informe sobre el Presupuesto 2026 a la CC

10:03 AM, Dic 26
Roberto Hernández es el nuevo director técnico de Xelajú M. C.t
Deportes

Roberto Hernández es el nuevo director técnico de Xelajú M. C.

09:55 AM, Dic 26
El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vueltat
Deportes

El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vuelta

08:48 AM, Dic 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpNoticias de GuatemalaPNCMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos