Frustran fuga de reo del Centro Preventivo de zona 18

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó este viernes (26/12/2025) que frustró a un recluso que intentó darse a la fuga durante el asueto del 25 de diciembre, saltando un muro. La entidad explicó que el reo guarda prisión en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.
Presidios agregó que su personal, a cargo de la garita número 5, notaron la acción del privado de libertad y lo redujeron al orden en una acción de recaptura. Identificaron al prisionero como Jefferson Isaías Ortiz Flores, habitante del sector 11 del citado penal.
Presidios informó que el recapturado intentó fugarse subiendo la pared que divide dicho centro y del Centro de Detención Preventivo para Mujeres Santa Teresa. Las autoridades precisaron que al detenido se le decomisó un teléfono celular; posteriormente, Ortiz fue llevado al juzgado de turno para conocer los motivos de su recaptura.
El caso más reciente de fuga se registró en agosto pasado, cuando las autoridades reportaron la evasión de 20 pandilleros del barrio 18. De ese caso, las autoridades contabilizan un total de seis recapturados, por lo que están pendiente de detener nuevamente a 14 fugados.
Recompensa para recapturar a los protagonistas de la fuga
Actualmente, las autoridades del Ministerio de Gobernación mantienen una campaña para la recaptura de los 14 reos restantes. Para facilitar el proceso, las autoridades ofrecen una recompensa de Q150 mil por pandillero recapturado.
Las autoridades han informado de manera recurrente que el monto económico está destinado a personas que den información veraz para lograr la recaptura de los privados de libertado. Sin embargo, por el momento no se reporta de que se haya recompensado a alguien, con las seis detenciones reportadas.
Cabe resaltar que la fuga de los 20 reos ocurrió en el Centro de Detención Fraijanes II, cuando los privados de libertad burlaron los controles en el ingreso y salida del penal.