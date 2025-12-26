 Villa Nueva sin carriles reversibles por baja demanda vial
Nacionales

Villa Nueva sin carriles reversibles por baja demanda vial

Las autoridades de tránsito pidieron precaución a los automovilistas y motoristas, debido a que este viernes no se instalaron reversibles.

La PMT de Villa Nueva pidió moderar la velocidad para evitar accidentes de tránsito. , PMT de Villa Nueva.
La PMT de Villa Nueva pidió moderar la velocidad para evitar accidentes de tránsito. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), por medio de su vocera Dalia Santos, informó que este viernes (26/12/2025) "no se instalaron carriles reversibles" debido a la poca demanda en el tránsito vehicular. De esa forma, instaron a los conductores de carros y motocicletas para que tengan precaución al circular por las diferentes áreas del municipio.

Santos precisó que no instalaron reversibles porque "no hay complicaciones en el ascenso y descenso de Villalobos", el área de Bárcenas se mantiene libre y el sector del Búcaro tampoco registran aglomeraciones vehiculares. Sin embargo, añadió que la PMT se mantiene lista para dar atención en el área, con el fin de resolver algún incidente que se llegara a producir.

Tránsito Mixco tampoco reportó congestionamiento en su sector, por lo que tampoco anunció la habilitación de carriles reversibles. En imágenes mostró que el tránsito es bastante fluido en el área de San Cristóbal, con dirección a Las Charcas.

La misma entidad indicó que el tránsito es libre en la carretera Interamericana y que los carros avanzan sin complicaciones. La entidad mixqueña compartió fotos de una carretera vacía en el ingreso a Ciudad Satélite, Polideportivo e ingreso al municipio.

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

Conoce cómo saludaron los equipos de Liga Nacional a sus seguidores.

Sin reversibles en la calzada San Juan

Las autoridades viales de Mixco también reportaron que en todo el trayecto de la calzada San Juan no se reportaron incidentes ni tránsito lento. En imágenes se pudo observar que no fue necesaria la instalación de los carriles reversibles normales.

Mientras tanto, la PMT de la Ciudad de Guatemala reportó que da apoyo y seguimiento a una actividad religiosa en los alrededores de la Catedral Metropolitana.

Los agentes de la capital también reportaron que un camión recolector de basura se descompuso en el kilómetro 4.3 de la ruta al Atlántico, zona 17. El conductor informó que se le reventó una manguera, lo que causó un derrame de aceite sobre la cinta asfáltica.

