Video capta asalto; víctima pidió clemencia por Navidad HOY

El asalto de un motorista en contra de un peatón quedó grabado en la colonia Santa Isabel 1, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Las imágenes causaron zozobra en muchas personas quienes lograron captar que el joven afectado con el robo pidió clemencia por Navidad.
Bajá el teléfono, lo pones en el suelo y caminas normal", fue la orden del asaltante.
En las imágenes también se logra escuchar que el victimario prosigue con el robo, pese a que el afectado le dice que necesita su celular para hablar con su mamá, porque está hospitalizada.
El peatón intentó entablar una conversación con su asaltante, pero al notar que llevaba algo en las manos, como arma, decidió obedecer de inmediato. Tras sentirse intimidado, bajó su mochila, puso el celular y otras pertenencias en la acera, como le pidió el ladrón.
Ay no por favor, es Navidad", se quejó la víctima.
Sin embargo, el ladrón le insistió: "Ponelo y camina, camina, camina", mientras el agraviado preparaba sus cosas.
Tengo que llamar a mi mamá, déjame llamar a mi mamá; está en el hospital", gritó el joven, pero el ladrón no tuvo piedad y consumó el asalto.
Asalto en vísperas de Nochebuena
Las imágenes mostraron que el asalto ocurrió la mañana del 24 de diciembre, previo a la Nochebuena, a las 11:30 horas, cuando la calle estaba vacía.
Durante el asalto no pasó nadie que pudiera auxiliar al joven, la calle estaba totalmente vacía, por lo que quedó expuesto ante el criminal.
Tras lograr su cometido, el delincuente escapó en sentido contrario a su víctima. El ladrón iba vestido totalmente de negro; el casco no permitió verle el rostro.