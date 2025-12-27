Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

Vecinos de Villa Nueva alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales por un incendio que se originó la madrugada de este sábado, 27 de diciembre de 2025 en el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico. Al lugar acudieron rescatistas de la estación de Santa Isabel 2 de Bomberos Municipales Departamentales para trabajar en el siniestro.
Al llegar, el comandante a cargo del grupo de apagafuegos ordenó combatir las llamas desde distintos puntos para lograr apagar el siniestro. De esa manera, los uniformados evitaron que las llamas se extendieran a lugares vecinos del sector.
Los rescatistas necesitaron varios galones de agua para controlar el incendio, en el que por el momento no se reportan personas heridas o con quemaduras.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales aún labora en el área, para liquidar el incendio en su totalidad.
