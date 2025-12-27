 Vicepresidenta envía mensaje por el accidente de autobús
El Ejército de Guatemala confirmó que dos soldados murieron en el accidente de tránsito de Transportes Sinaloa.

La vicepresidenta Karin Herrera durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. (Imagen con fines ilustrativos), Omar Solís/Emisoras Unidas
La vicepresidenta, Karin Herrera, lamentó el accidente de tránsito protagonizado por un autobús de la empresa de transporte Sinaloa durante la noche del viernes pasado. En un comunicado de este sábado, 27 de diciembre de 2025, la vicemandataria manifestó su solidaridad con las familias que se llenaron de luto por el incidente.

Mi solidaridad para las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la Carrera Interamericana. El Gobierno de Guatemala los acompaña en estos momentos difíciles", declaró Herrera.

Herrera agradeció a los cuerpos de rescate por el trabajo realizado: "Nuestro reconocimiento a los cuerpos de socorro por su ardua labor de búsqueda, rescate y asistencia en el lugar del suceso".

Mientras tanto, el Ejército de Guatemala lamentó la pérdida de dos militares durante el accidente en la Cumbre de Alaska. Las fuerzas armadas publicaron dos esquelas para manifestar su pesar por la pérdida de los dos soldados.

Agregaron que las víctimas mortales del autobús son los soldados Wilson Estuardo González Pérez y Aribaldo Elder Ichich Quej. La entidad de defensa señaló que ambos se encontraban en la citada unidad de transporte.

Sistema Penitenciario también lamenta muerte de un agente

Al Ejército de Guatemala se unió la Dirección General del Sistema Penitenciario, que confirmó la muerte de uno de sus trabajadores en esta tragedia del autobús. Presidios indicó que el fallecido es Ángel Elizandro Iboy Xitumu.

En una esquela, Presidios lamentó el deceso de Iboy, recalcando que "prestó sus servicios durante 13 años". La entidad lamentó lo ocurrido en nombre de todas las unidades y colaboradores de la citada Dirección.

Bancada VOS reacciona

Por medio de un comunicado, la bancada del Congreso de la República  Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) lamentó la tragedia del kilómetro 174 de la ruta Interamericana con un autobús de transporte extraurbano. La organización expresó "su más profundo pésame y solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida y resultaron heridas".

Nos unimos al dolor de una nación golpeada por esta tragedia, especialmente al de los familiares que hoy enfrentan la pérdida irreparable de sus seres queridos", expresaron.

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

FotosdeChacln(4) |

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús | Alberto Chaclán

