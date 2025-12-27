 Video capta mototaxi causando peligro en ruta al Atlántico
Nacionales

Video capta mototaxi causando peligro en ruta al Atlántico

El vehículo de tres ruedas estuvo a punto de chocar tres veces, con varios carros que circulaban en la carretera al Atlántico.

El vehiculo de tres ruedas estuvo muy cerca de chocar, por manejo errático., Captura de pantalla.
El vehiculo de tres ruedas estuvo muy cerca de chocar, por manejo errático. / FOTO: Captura de pantalla.

Los trabajadores de un autobús lograron captar imágenes en las que se puede apreciar que el chofer de un mototaxi, también conocido como "tuc tuc", estuvo a punto de accidentarse en la carretera al Atlántico, por conducir de manera errática. Aunque algunos curiosos consideraron que el chofer estaba ebrio, el extremo no se pudo confirmar.

Sin embargo, la unidad de transporte de pasajeros se movía de derecha a izquierda sobre su carril y en al menos dos ocasiones estuvo cerca de estamparse en carros que estaban estacionados o que estaban listos para incorporarse a la calzada.

Según las imágenes, el incidente ocurrió en la carretera al Atlántico, después del paso a desnivel que conduce a las colonias San Rafael, Paraíso, Alameda y Pinares, entre otras.

Cabe resaltar que existe una prohibición para que los mototaxis o "tuc tuc" circulen en carreteras y rutas nacionales. En este caso, el automotor causó peligro a otros usuarios de la referida ruta, porque sus maniobras fueron captadas a plena luz del día.

Trayecto del Atlántico se tornó peligroso

El mototaxi circuló de forma errática por más de un kilómetro y en el recorrido también estuvo cerca de chocar contra carros que se detenían con el congestionamiento.

Al llegar a lugares con aglomeración, el chofer del "tuc tuc" hizo maniobras muy peligrosas para cambiarse de carril. Finalmente, cruzó hacia la derecha, para desviarse en un callejón; aunque el peligro continuó en esa calle, el chofer y el ayudante del bus ya no pudieron seguirlo para continuar el video.

