 Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús
Nacionales

Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús

La AEG lamentó la muerte de los pasajeros del autobús de las rutas Sinaloa y manifestó sus condolencias a los familiares.

Compartir:
El mandatario Bernardo Arévalo se expresó por medio de sus redes sociales., EFE/ Mariano Macz
El mandatario Bernardo Arévalo se expresó por medio de sus redes sociales. / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El presidente, Bernardo Arévalo, decretó tres días de luto nacional en memoria de las víctimas del accidente de autobús en el kilómetro 174 de la carretera Interamericana. El mandatario lamentó de manera profunda la tragedia, mientras compartió que desde el Gobierno de Guatemala han coordinado todas las acciones necesarias para apoyar a las personas afectadas.

Acompañamos a quienes han perdido a sus familiares y seres queridos", expresó Arévalo.

El jefe del Organismo Ejecutivo añadió, tras expresar su dolor por el accidente, que ante ese hecho decidió decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente del autobús.  

Mientras tanto, la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) también lamentó la tragedia ocurrida con el autobús e hizo un llamado a la oración por la pronta recuperación de las personas que se encuentran luchando por su vida en los centros asistenciales.

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu (Salmos 34:18)", citó la AEG

Además, aseguraron que están pidiendo que Dios de "sabiduría para los médicos y personal de salud que los atienden".

En otras noticias: Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

Bomberos Municipales Departamentales enviaron camiones cisterna al kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, por un incendio declarado.

Reacciones de dolor por el accidente de autobús

La AEG compartió un comunicado en el que lamentó profundamente "la tragedia ocurrida en el kilómetro 175 de la Ruta Interamericana, cumbre de Alaska, Totonicapán, donde un lamentable accidente de tránsito ha cobrado la vida de quince guatemaltecos y dejado a muchos otros heridos de gravedad".

Ante este suceso que enluta a nuestra nación, queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias a las familias que hoy enfrentan la irreparable pérdida de sus seres queridos. Rogamos al Espíritu Santo que sea su Consolador en este tiempo de profundo dolor", declaró la AEG.

Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de las personas que se encuentran luchando por su vida en los centros asistenciales, pidiendo sabiduría para los médicos y personal de salud que los atienden", expresaron.

En Portada

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobúst
Nacionales

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobús

09:43 AM, Dic 27
Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos t
Deportes

Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos

09:29 AM, Dic 27
Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estrategat
Deportes

Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estratega

08:49 AM, Dic 27
Incendio consume recicladora de la ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

08:31 AM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos