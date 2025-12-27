Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús

El presidente, Bernardo Arévalo, decretó tres días de luto nacional en memoria de las víctimas del accidente de autobús en el kilómetro 174 de la carretera Interamericana. El mandatario lamentó de manera profunda la tragedia, mientras compartió que desde el Gobierno de Guatemala han coordinado todas las acciones necesarias para apoyar a las personas afectadas.
Acompañamos a quienes han perdido a sus familiares y seres queridos", expresó Arévalo.
El jefe del Organismo Ejecutivo añadió, tras expresar su dolor por el accidente, que ante ese hecho decidió decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente del autobús.
Mientras tanto, la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) también lamentó la tragedia ocurrida con el autobús e hizo un llamado a la oración por la pronta recuperación de las personas que se encuentran luchando por su vida en los centros asistenciales.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu (Salmos 34:18)", citó la AEG
Además, aseguraron que están pidiendo que Dios de "sabiduría para los médicos y personal de salud que los atienden".
Reacciones de dolor por el accidente de autobús
La AEG compartió un comunicado en el que lamentó profundamente "la tragedia ocurrida en el kilómetro 175 de la Ruta Interamericana, cumbre de Alaska, Totonicapán, donde un lamentable accidente de tránsito ha cobrado la vida de quince guatemaltecos y dejado a muchos otros heridos de gravedad".
Ante este suceso que enluta a nuestra nación, queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias a las familias que hoy enfrentan la irreparable pérdida de sus seres queridos. Rogamos al Espíritu Santo que sea su Consolador en este tiempo de profundo dolor", declaró la AEG.
Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de las personas que se encuentran luchando por su vida en los centros asistenciales, pidiendo sabiduría para los médicos y personal de salud que los atienden", expresaron.