Mujer vuelve a la cárcel

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó nuevamente la captura de una mujer que este año intentó ingresar 13 chips de teléfono, un celular y dinero a la cárcel El Boquerón, y que luego quedó en libertad.
Este domingo 27 de diciembre informó que en el kilómetro 115 sector de Chiquimulilla, Santa Rosa fue aprehendida Ingrid Salguero Arana, de 33 años, requerida por tres órdenes de juez, por el delito de extorsión órdenes emitidas octubre y agosto de este año, por Juzgados de Guatemala y Quetzaltenango.
Salguero Arana ya había sido detenida el 30 de enero de este año cuando pretendía ingresar a la cárcel de El Boquerón, 13 tarjetas SIM, un celular, una tarjeta de débito, una libreta bancaria y Q11 mil 675 quetzales, además fue detenida en junio por extorsión.
Otras recapturas
En la zona 1 de Quetzaltenango fue capturado Brayan Saul Olivares, de 28, acusado de delito hurto agravado, requerido por un juzgado de Escuintla, también tiene un antecedente por robo del 2022.
Mientras que en San Cristóbal, Alta Verapaz fue consignado un hombre, de 25 años, señalado violación. También cuenta con un ingreso a la cárcel por escándalo.
En la zona 4 de Retalhuleu, fue detenido un individuo de 23 años, sindicado del delito de agresión sexual con agravación de la pena, tiene un antecedente por posesión para el consumo.
Capturados en Escuintla
En puerto San José, Escuintla fue aprehendido un hombre de 48 años, quien manejaba una motocicleta robada el 25 de septiembre del 2014.
En Tiquisate, Escuintla fue detenido Víctor "N", de 38 años, por el delito de homicidio, requerido en septiembre del 2025, por un Juzgado de Chiquimula y en La Democracia, Escuintla fue aprehendido Hugo "N", de 54 años, supuesto responsable de herir de bala a un hombre tras una discusión, al detenido se le decomisó una pistola.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*