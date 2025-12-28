Muere golpeado por la rama de un árbol

Bomberos Voluntarios trabajan la mañana de este domingo 28 de diciembre, para recuperar el cuerpo de una persona que fue golpeada por la rama de un árbol, mientras realizaba la poda del árbol en un centro comercial de Villa Nueva.
De acuerdo con Bomberos Voluntarios, el hombre que permanece sin ser identificado podaba un árbol, cuando otra rama cayó sobre él, causando su muerte de forma inmediata.
Debido a que el cuerpo quedó sobre el árbol, Bomberos Voluntarios trabajan con equipo especial para recuperar el cuerpo y descenderlo del árbol.
Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía cubren la emergencia y coordinan con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área ala espera de fiscales del Ministerio Público de Guatemala para la investigación correspondiente.
Sufre accidente
En un camino de terracería que conduce a la aldea El Pedregal, Quezaltepeque, Chiquimula se produce un accidente de tránsito que deja como saldo el piloto de una cuatrimoto fallecido.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Quezaltepeque a bordo de la unidad RD-96 procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*