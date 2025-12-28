 Muere golpeado por la rama de un árbol
Nacionales

Muere golpeado por la rama de un árbol

El hombre se encontraba podando un árbol en Villa Nueva, cuando fue impactado por una rama.

Compartir:
Bomberos Voluntarios tratan de recuperar el cuerpo con equipo especial., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos Voluntarios tratan de recuperar el cuerpo con equipo especial. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios trabajan la mañana de este domingo 28 de diciembre, para recuperar el cuerpo de una persona que fue golpeada por la rama de un árbol, mientras realizaba la poda del árbol en un centro comercial de Villa Nueva.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, el hombre que permanece sin ser identificado podaba un árbol, cuando otra rama cayó sobre él, causando su muerte de forma inmediata. 

Debido a que el cuerpo quedó sobre el árbol, Bomberos Voluntarios trabajan con equipo especial para recuperar el cuerpo y descenderlo del árbol. 

Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía cubren la emergencia y coordinan con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área ala espera de fiscales del Ministerio Público de Guatemala para la investigación correspondiente.

Sufre accidente 

En un camino de terracería que conduce a la aldea El Pedregal, Quezaltepeque, Chiquimula se produce un accidente de tránsito que deja como saldo el piloto de una cuatrimoto fallecido.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Quezaltepeque a bordo de la unidad RD-96 procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Ataques en zona 21 y San Miguel Petapa dejan dos personas fallecidas

Bomberos también brindaron auxilio a tres personas heridas de arma de fuego en San Miguel Petapa.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Habilitan paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Habilitan paso en calzada Aguilar Batres

07:52 AM, Dic 28
Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animalest
Farándula

Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animales

08:40 AM, Dic 28
Salud mental: Un tabú en el mundo del deportet
Deportes

Salud mental: Un tabú en el mundo del deporte

08:27 AM, Dic 28
Siete señales para reconocer una infidelidadt
Tendencias

Siete señales para reconocer una infidelidad

08:20 AM, Dic 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCDonald Trumpredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos