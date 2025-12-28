Ataques en zona 21 y San Miguel Petapa dejan dos personas fallecidas

Bomberos Voluntarios reportaron dos hechos de violencia en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala y en San Miguel Petapa que dejaron a dos personas fallecidas por heridas de arma de fuego y a tres heridas.
La noche del pasado sábado 27 de diciembre se registró un hecho armado la 6ta. calle y 4ta. avenida de la colonia Morse, zona 21 de la ciudad capital, donde un motorista perdió la vida en el lugar a consecuencia de múltiples impactos de bala.
La víctima es un hombre no identificado, de entre 25 a 30 años de edad. Según la información preliminar, vestía pantalón de lona azul, chumpa negra y botas industriales color café. El fallecido se conducía en una motocicleta al momento de ser atacado.
Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.
Atacan a cuatro personas
En la colonia Santa Inés Petapa, zona 4 de San Miguel Petapa, ocurrió otro hecho de violencia que dejó como saldo cuatro personas heridas, una de las cuales falleció posteriormente.
Tras el hecho violento, paramédicos de Bomberos Voluntarios trasladaron a tres pacientes en estado grave al Hospital de Villa Nueva, mientras que una persona fue llevada al Seguro Social de Villa Nueva. Los heridos fueron identificados como: Mario Aníbal Aifan, de 55 años; Mario Aroldo Cruz, de 29; Nayeli Yamileth Aifan, de 20; Yeison Isaías Ramírez García, de 29, quien fue trasladado al IGSS.
A su ingreso al Hospital de Villa Nueva, se confirmó el fallecimiento de Nayeli Yamileth Aifan, debido a la gravedad de las heridas sufridas.