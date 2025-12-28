 Habilitan paso en calzada Aguilar Batres
Habilitan paso en calzada Aguilar Batres

Durante la madrugada fue instalada una nueva pasarela, luego que fuera dañada por un transporte pesado.

Durante la madrugada se realizó la instalación de la nueva pasarela., Captura de pantalla
Durante la madrugada se realizó la instalación de la nueva pasarela. / FOTO: Captura de pantalla

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó la mañana de este domingo 28 de diciembre, que se habilitó el paso en la calzada Aguilar Batres zona 11 y zona 12, aunque los movimientos por la instalación de una nueva  pasarela en la Calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle, continúan en el lugar. 

De acuerdo con el intendente de la PMT, Amílcar Montejo, aunque la estructura ya fue instalada, los trabajos continúan, pero ya fue habilitado dos carriles entre Villa Nueva y Guatemala. 

Las labores de desmontaje comenzaron desde la noche del viernes; sin embargo, el cierre total de la vía se realizó la noche del sábado para la madrugada de este domingo. 

La madrugada del 18 de octubre, dicha pasarela colapsó luego de que un vehículo de transporte pesado, que trasladaba un cilindro de gran tamaño, impactara contra su estructura. 

El hecho ocurrió frente al Liceo Javier, en el sector conocido como Parada Javier, con dirección hacia la ciudad de Guatemala. A raíz del impacto, la estructura se vino abajo por completo, provocando el cierre total de la ruta en los carriles principales, auxiliares y del Transmetro.

CIV se pronuncia por accidente de bus en ruta Interamericana

El Ministerio de Comunicaciones indicó que desde inicios de diciembre se implementaron 30 operativos en cuatro puntos principales del país.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

