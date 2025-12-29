Localizan a un tigre y a un león durante allanamiento en El Progreso

La Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa y personal de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en San Antonio La Paz, El Progreso, en el que se localizó a un tigre y un león, informó el Ministerio Público (MP) la tarde de este lunes 29 de diciembre.
La fiscalía detalló que como resultado de la diligencia, se localizó un tigre y un león que se encontraban en posesión del propietario sin contar con los permisos ni licencias correspondientes, por lo que ambos ejemplares fueron entregados de manera voluntaria a las autoridades competentes.
Debido al alto riesgo que implica el traslado, se determinó que la movilización de los animales se realizará en los primeros días de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y precaución, garantizando la integridad de los ejemplares y del personal interviniente, informó el Ministerio Público.
El área quedó custodiada por la División de Protección a la Naturaleza como parte de las acciones de resguardo y seguimiento del caso.
Rescatan a nutrias
Este día también el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dio a conocer que en el mercado de Mazatenango, Suchitepéquez, se rescató a dos ejemplares de fauna silvestre, identificados como nutria (Lontra longicaudis), los cuales estaban siendo comercializados de manera ilegal.
Los ejemplares fueron entregados a personal técnico en vida silvestre de la regional Costa Sur y fueron trasladados a instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa privada de Guatemala (IRTRA), donde recibieron evaluación médica veterinaria y resguardo temporal.
Durante la revisión inicial se determinó que ambos presentaban un estado de deshidratación, condición asociada al estrés al manejo inadecuado al que fueron sometidos al encontrarse fuera de su hábitat natural.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*