 Rescatan a dos nutrias en Mazatenango
Rescatan a dos nutrias en Mazatenango

Las nutrias eran comercializadas en el mercado de Mazatenango, informó el Conap.

En Guatemala, la nutria habita en ríos y lagos de áreas protegidas., Foto Archivo ARCAS
En Guatemala, la nutria habita en ríos y lagos de áreas protegidas. / FOTO: Foto Archivo ARCAS

En Mazatenango, Suchitepéquez, se rescató a dos ejemplares de fauna silvestre, identificados como nutria (Lontra longicaudis), los cuales estaban siendo comercializados de manera ilegal en el mercado local de Mazatenango informó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Los ejemplares fueron entregados a personal técnico en vida silvestre de la regional Costa Sur y fueron trasladados a instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa privada de Guatemala (IRTRA), donde recibieron evaluación médica veterinaria y resguardo temporal.

Durante la revisión inicial se determinó que ambos presentaban un estado de deshidratación, condición asociada al estrés al manejo inadecuado al que fueron sometidos al encontrarse fuera de su hábitat natural.

La nutria es una especie clave para los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio natural de ríos y humedales. Su captura, comercialización y tenencia ilegal representan una amenaza directa para su supervivencia y para la salud de los ecosistemas, informó el Conap.

Los ejemplares fueron entregados a personal técnico en vida silvestre de la regional Costa Sur. - Foto Conap

De acuerdo con Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) en Guatemala, la nutria habita en ríos y lagos de áreas protegidas, desempeñando un papel crucial en el ecosistema acuático al controlar poblaciones de peces y mantener el equilibrio natural.

Aunque estas especies son esquivas, enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la contaminación del agua. Es fundamental proteger sus ambientes naturales para asegurar su supervivencia.

MP realiza allanamiento en el Museo de Arte Colonial

Según el MP busca prevenir la pérdida de bienes históricos invaluables que presentan un deterioro progresivo.

Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7**

