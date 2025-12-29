Rescatan a dos nutrias en Mazatenango

En Mazatenango, Suchitepéquez, se rescató a dos ejemplares de fauna silvestre, identificados como nutria (Lontra longicaudis), los cuales estaban siendo comercializados de manera ilegal en el mercado local de Mazatenango informó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Los ejemplares fueron entregados a personal técnico en vida silvestre de la regional Costa Sur y fueron trasladados a instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa privada de Guatemala (IRTRA), donde recibieron evaluación médica veterinaria y resguardo temporal.
Durante la revisión inicial se determinó que ambos presentaban un estado de deshidratación, condición asociada al estrés al manejo inadecuado al que fueron sometidos al encontrarse fuera de su hábitat natural.
La nutria es una especie clave para los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio natural de ríos y humedales. Su captura, comercialización y tenencia ilegal representan una amenaza directa para su supervivencia y para la salud de los ecosistemas, informó el Conap.
De acuerdo con Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) en Guatemala, la nutria habita en ríos y lagos de áreas protegidas, desempeñando un papel crucial en el ecosistema acuático al controlar poblaciones de peces y mantener el equilibrio natural.
Aunque estas especies son esquivas, enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la contaminación del agua. Es fundamental proteger sus ambientes naturales para asegurar su supervivencia.
Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7**