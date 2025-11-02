 Surgen más detalles de la recuperación del jaguar melánico
Nacionales

Surgen más detalles de la recuperación del jaguar melánico

El CONAP informó que supervisó el estado de salud del jaguar melánico y que actualmente está bajo cuidado y control veterinario.

Compartir:
Tres expertos fueron los encargados de ubicar y recuperar el ejemplar, con apoyo de otras personas y herramientas., Redes sociales.
Tres expertos fueron los encargados de ubicar y recuperar el ejemplar, con apoyo de otras personas y herramientas. / FOTO: Redes sociales.

Después de que se confirmara la recuperación del jaguar melánico juvenil que había desaparecido de una colección privada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) confirmó personalmente el hallazgo y recuperación. Los expertos de esta entidad emitieron una serie de recomendaciones, ente las que pidieron que "el espécimen se mantenga de diez a quince días en evaluación y cuidados para su recuperación".

En un comunicado, el CONAP informó a la población que el jaguar melánico fue encontrado con vida y en buenas condiciones de salud. Además, el consejo se apersonó al área del hallazgo "para verificar el estado del espécimen, el cual ya se encuentra bajo cuidado y control médico veterinario".

Por medio de un comunicado, el CONAP, informó que el hallazgo del jaguar melánico juvenil se confirmó este domingo 2 de noviembre, por lo que empleados de la entidad fueron enviados al recinto de la colección, que se ubica en jurisdicción de la aldea San Miguel Pachali I, San Juan Sacatepéquez. Según la misiva, el objetivo de la visita fue determinar la veracidad del reporte y las condiciones en las que se encuentra dicho espécimen.

El documento precisó que el jaguar fue recapturado en un área aledaña al sector llamado Lagunas de San Miguel, en la aldea San Miguel Pachali I. Para recuperarlo, las brigadas contaron con el apoyo del personal del Zoológico Kalahari del departamento de Petén, veterinarios, perros rastreadores y comunitarios.

Adolescente muere en accidente de motocicleta en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios reportaron que este accidente cobró la vida de un menor de edad y dejó a un hombre seriamente herido.

La salud del jaguar recuperado

"El CONAP constató el estado y condiciones de salud del jaguar, a través de la atención e información por parte de la veterinaria de la organización Animal Conservation Guatemala", precisó la carta.

El consejo aseguró que luego de ser rescatado, el ejemplar fue atendido y los encargados de veterinaria le suministraron suero, antibióticos y medicamentos contra los parásitos.

Conforme al diagnóstico de veterinarios expertos en atención y cuidado de este tipo de fauna silvestre, el CONAP recomendó que el espécimen se mantenga de 10 a 15 días en evaluación y cuidados para su recuperación", subrayaron.

En el comunicado, el CONAP explicó que "continuará gestionando en el Ministerio Público, en virtud de la denuncia presentada sobre este caso, entidad que determinará el seguimiento de la misma".

"Como institución rectora de la biodiversidad, el CONAP mantiene el compromiso con la población guatemalteca y de la vida silvestre, en asegurar el buen manejo y verificar que las condiciones de las colecciones de fauna silvestre sean las apropiadas", finalizaron.

En Portada

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stallingt
Nacionales

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

05:21 PM, Nov 02
Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenangot
Nacionales

Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenango

03:12 PM, Nov 02
Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

01:07 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos