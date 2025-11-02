Surgen más detalles de la recuperación del jaguar melánico

Después de que se confirmara la recuperación del jaguar melánico juvenil que había desaparecido de una colección privada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) confirmó personalmente el hallazgo y recuperación. Los expertos de esta entidad emitieron una serie de recomendaciones, ente las que pidieron que "el espécimen se mantenga de diez a quince días en evaluación y cuidados para su recuperación".
En un comunicado, el CONAP informó a la población que el jaguar melánico fue encontrado con vida y en buenas condiciones de salud. Además, el consejo se apersonó al área del hallazgo "para verificar el estado del espécimen, el cual ya se encuentra bajo cuidado y control médico veterinario".
Por medio de un comunicado, el CONAP, informó que el hallazgo del jaguar melánico juvenil se confirmó este domingo 2 de noviembre, por lo que empleados de la entidad fueron enviados al recinto de la colección, que se ubica en jurisdicción de la aldea San Miguel Pachali I, San Juan Sacatepéquez. Según la misiva, el objetivo de la visita fue determinar la veracidad del reporte y las condiciones en las que se encuentra dicho espécimen.
El documento precisó que el jaguar fue recapturado en un área aledaña al sector llamado Lagunas de San Miguel, en la aldea San Miguel Pachali I. Para recuperarlo, las brigadas contaron con el apoyo del personal del Zoológico Kalahari del departamento de Petén, veterinarios, perros rastreadores y comunitarios.
La salud del jaguar recuperado
"El CONAP constató el estado y condiciones de salud del jaguar, a través de la atención e información por parte de la veterinaria de la organización Animal Conservation Guatemala", precisó la carta.
El consejo aseguró que luego de ser rescatado, el ejemplar fue atendido y los encargados de veterinaria le suministraron suero, antibióticos y medicamentos contra los parásitos.
Conforme al diagnóstico de veterinarios expertos en atención y cuidado de este tipo de fauna silvestre, el CONAP recomendó que el espécimen se mantenga de 10 a 15 días en evaluación y cuidados para su recuperación", subrayaron.
En el comunicado, el CONAP explicó que "continuará gestionando en el Ministerio Público, en virtud de la denuncia presentada sobre este caso, entidad que determinará el seguimiento de la misma".
"Como institución rectora de la biodiversidad, el CONAP mantiene el compromiso con la población guatemalteca y de la vida silvestre, en asegurar el buen manejo y verificar que las condiciones de las colecciones de fauna silvestre sean las apropiadas", finalizaron.