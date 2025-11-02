Adolescente muere en accidente de moto en ruta al Atlántico

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue alertado acerca de un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo 2 de noviembre en el kilómetro 7 de la carretera al Atlántico y al llegar al lugar corroboró que en el asfalto se encontraba un adolescente fallecido. El cuerpo de rescate explicó que en el lugar encontraron a un adulto con heridas de consideración, por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar que ambas personas viajaban en una motocicleta y por causas que se desconocen el vehículo de dos ruedas chocó en la parte trasera de un tráiler que remolcaba una cisterna, posiblemente con combustible.
Cabe destacar que el accidente en el que falleció el adolescente ocurrió en el carril que va con destino hacia la colonia San Rafael de la zona 18. En el lugar, las imágenes mostraron que fue necesario hacer el cierre del carril derecho, por lo que se recomendó prudencia en el sector.
Tras algunas horas, fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar de la tragedia para realizar las primeras investigaciones y determinar la identidad del jovencito fallecido. Además, las autoridades se encargarán de determinar si el accidente fue causado por un exceso de velocidad, por una falla en el sistema de frenos o por cualquier otra imprudencia sobre la cinta asfáltica.
