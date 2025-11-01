Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

El servicio de agua quedó rehabilitado en el Aeropuerto Internacional La Aurora durante la tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025, luego de superar una fuga detectada en el sótano de la terminal aérea. En un comunicado, La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que "tras la interrupción temporal del suministro de agua, se ha logrado restablecer el servicio".
Reiteramos nuestro compromiso de mantener las operaciones aeroportuarias en condiciones óptimas", destacó la misiva.
En el documento, la DGAC resaltó que el problema se superó gracias a la "oportuna y eficiente acción de la empresa encargada, en estrecha coordinación con la administración de la terminal aérea".
Además, la DGAC añadió que trabajan para mantener las actividades seguras, garantizando la comodidad y seguridad de usuarios y colaboradores.
"La Dirección General de Aeronáutica Civil agradece la comprensión y paciencia del público durante este incidente", manifestaron en el comunicado.
La entidad a cargo de la terminal aérea comunicó los problemas con el suministro de agua durante la mañana de este sábado. Asimismo, informó que el problema fue atendido por medio de la empresa encargada de las instalaciones del lugar.