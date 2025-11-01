Instalan operativos de prevención en colonias de la capital

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que desarrolla al menos cinco operativos en igual número de colonias de la ciudad de Guatemala, durante este sábado 1 de noviembre de 2025, como parte de su plan de seguridad y prevención del delito por el Día de Todos los Santos. Los uniformados que conforman estos puestos de registro realizan tareas de identificación de personas, vehículos y búsqueda de posibles ilícitos.
Uno de los operativos se instaló en el ingreso de la colonia Bethania, zona 7 capitalina, en el que los uniformados detuvieron momentáneamente a los conductores carros y motocicletas, para identificarlos y verificar que se encuentren solventes. Asimismo, otro grupo de agentes trabajó en el acceso a la colonia Sakerty; por el momento no se reportan capturas.
Los agentes también ubicaron uno de los puestos de registro en el barrio El Gallito, zona 3. La entidad de seguridad informó que las acciones en este sector son lideradas por el comisario Carlos Girón, jefe de la Fuerzas Especiales de Policía (FEP).
El propósito de los uniformados en cada uno de estos operativos es "prevenir los hechos delictivos y en especial que los vecinos puedan disfrutar en paz", destacaron las fuerzas de seguridad.
Además, la PNC desarrolla más acciones de prevención en las colonias Amparo 1 y II, de la zona 7, entre otros sectores. Cabe resaltar que estas acciones de prevención se desarrollan con apoyo del Departamento de Tránsito de la PNC y soldados del Ejército de Guatemala.
Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos