 Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos
Nacionales

Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos

Miles de guatemaltecos se anticipan al 1 de noviembre para visitar a sus seres queridos en el camposanto.

Compartir:
Los guatemaltecos acudieron al Cementerio General a visitar las tumbas de sus seres queridos. , Foto Omar Solís
Los guatemaltecos acudieron al Cementerio General a visitar las tumbas de sus seres queridos. / FOTO: Foto Omar Solís

Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, por lo que ya se registra una alta afluencia de visitantes en el Cementerio General, ubicado en la zona 3 capitalina.

Largas filas de vehículos, personas adornando nichos, comprando flores de distintos colores, son algunas de las imágenes que se pudo observar desde este viernes 31 de octubre en el camposanto de la zona 3 de la capital. 

Familias, visitantes y trabajadores del lugar arribaron al cementerio para limpiar los nichos, colocar flores nuevas y compartir un momento con los seres queridos que ya no están con ellos.

Ángel Chicajau acudió, aprovechó este viernes para acudir al cementerio, acompañado de su esposa e hija, a visitar el nicho donde descansan los restos de su cuñado. Comenta que hicieron cerca de una hora de fila para poder ingresar al camposanto.

Verónica Rosales, acudió este viernes al Cementerio General a visitar la tumba, donde descansan los restos de su hijo Héctor Emilio García Rosales, fallecido en 2013. "Para mí, era un hijo ejemplar. Diosito se lo llevó, y Él sabrá por qué", manifestó.

Esta fecha también es aprovechada por los vendedores de flores, Andrea Suruy, indica que tiene variedad de flores, de entre Q15 y Q40.

Suruy espera que este 1 de noviembre se incremente la demanda de flores, con la asistencia de miles de guatemaltecos. 

Recomendaciones 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió algunas recomendaciones para que la población guatemalteca realice sus visitas a los cementerios de manera ordenada, segura y preventiva. 

Conred recomendó planificar las visitas con anticipación, tomar en cuenta los horarios establecidos y evitar las horas de mayor concentración. Se sugiere llevar ropa y calzado cómodos, sombrero o gorra, protector solar y suficiente agua para mantenerse hidratado.

Los niños y adultos mayores deben estar siempre acompañados e identificados con un gafete que contenga un número de contacto. También se aconseja acordar puntos de encuentro en caso de extravío.

Otra recomendación es no dejar agua en los floreros ni recipientes; en su lugar, utilizar arena húmeda o flores artificiales.

Las familias acuden a arreglar los nichos. | Foto Omar Solís

Las familias acuden a arreglar los nichos. / Foto Omar Solís

Verónica Rosales acude a visitar a su hijo. | Foto Omar Solís

Verónica Rosales acude a visitar a su hijo. / Foto Omar Solís

Trabajadores en el cementerio | Foto Omar Solís

Trabajadores en el cementerio / Foto Omar Solís

Miles de personas acudirán al Cementerio este 1 de noviembre. | Foto Omar Solís

Miles de personas acudirán al Cementerio este 1 de noviembre. / Foto Omar Solís

Familiares recueran a sus seres queridos. | Foto Omar Solís

Familiares recueran a sus seres queridos. / Foto Omar Solís

Familias visitan el cementerio | Foto Omar Solís

Familias visitan el cementerio / Foto Omar Solís

Cementerio General | Foto Omar Solís

Cementerio General / Foto Omar Solís

Cementerio General | Foto Omar Solís

Cementerio General / Foto Omar Solís

Mercado de flores. | Foto Omar Solís

Mercado de flores. / Foto Omar Solís

Las flores oscilan entre Q15 y Q40. | Foto Omar Solís

Las flores oscilan entre Q15 y Q40. / Foto Omar Solís

Mercado de Flores. | Foto Omar Solís

Mercado de Flores. / Foto Omar Solís

Así se encuentran los alrededores del Cementerio. | Foto Omar Solís

Así se encuentran los alrededores del Cementerio. / Foto Omar Solís

También hay venta de dulces típicos. | Foto Omar Solís

También hay venta de dulces típicos. / Foto Omar Solís

Ventas de flores. | Foto Omar Solís

Ventas de flores. / Foto Omar Solís

Es importante usar repelente, mantener limpias las áreas visitadas y depositar los desechos en los contenedores designados.

Además, si compra alimentos fuera del cementerio, verifica que los puestos cumplan con medidas de higiene.

Día de los Santos: Anuncian cierres en alrededores del Cementerio General

La PMT implementará un operativo especial por el Día de Todos los Santos para coordinar la movilidad en el perímetro de los 13 cementerios de la capital.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntost
Nacionales

Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos

08:11 PM, Oct 31
La Antigua Guatemala recibe la Vuelta Guatemala 2025t
Deportes

La Antigua Guatemala recibe la Vuelta Guatemala 2025

05:54 PM, Oct 31
Familias guatemaltecas celebran Halloweent
Nacionales

Familias guatemaltecas celebran Halloween

09:47 PM, Oct 31
El fiambre guatemalteco, ritual culinario que honra a los difuntost
Nacionales

El fiambre guatemalteco, ritual culinario que honra a los difuntos

09:09 PM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos