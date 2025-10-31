Día de los Santos: Acuden a honrar la memoria de sus difuntos

Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, por lo que ya se registra una alta afluencia de visitantes en el Cementerio General, ubicado en la zona 3 capitalina.
Largas filas de vehículos, personas adornando nichos, comprando flores de distintos colores, son algunas de las imágenes que se pudo observar desde este viernes 31 de octubre en el camposanto de la zona 3 de la capital.
Familias, visitantes y trabajadores del lugar arribaron al cementerio para limpiar los nichos, colocar flores nuevas y compartir un momento con los seres queridos que ya no están con ellos.
Ángel Chicajau acudió, aprovechó este viernes para acudir al cementerio, acompañado de su esposa e hija, a visitar el nicho donde descansan los restos de su cuñado. Comenta que hicieron cerca de una hora de fila para poder ingresar al camposanto.
Verónica Rosales, acudió este viernes al Cementerio General a visitar la tumba, donde descansan los restos de su hijo Héctor Emilio García Rosales, fallecido en 2013. "Para mí, era un hijo ejemplar. Diosito se lo llevó, y Él sabrá por qué", manifestó.
Esta fecha también es aprovechada por los vendedores de flores, Andrea Suruy, indica que tiene variedad de flores, de entre Q15 y Q40.
Suruy espera que este 1 de noviembre se incremente la demanda de flores, con la asistencia de miles de guatemaltecos.
Recomendaciones
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió algunas recomendaciones para que la población guatemalteca realice sus visitas a los cementerios de manera ordenada, segura y preventiva.
Conred recomendó planificar las visitas con anticipación, tomar en cuenta los horarios establecidos y evitar las horas de mayor concentración. Se sugiere llevar ropa y calzado cómodos, sombrero o gorra, protector solar y suficiente agua para mantenerse hidratado.
Los niños y adultos mayores deben estar siempre acompañados e identificados con un gafete que contenga un número de contacto. También se aconseja acordar puntos de encuentro en caso de extravío.
Otra recomendación es no dejar agua en los floreros ni recipientes; en su lugar, utilizar arena húmeda o flores artificiales.
Es importante usar repelente, mantener limpias las áreas visitadas y depositar los desechos en los contenedores designados.
Además, si compra alimentos fuera del cementerio, verifica que los puestos cumplan con medidas de higiene.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7*