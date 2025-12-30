 Congreso de Guatemala preocupado por maniobras de China
Nacionales

Congreso de Guatemala expresa preocupación por maniobras militares de China cerca de Taiwán

El Legislativo reiteró su solidaridad con la República de China (Taiwán) y resaltó que se trata de una nación soberana e independiente con la que Guatemala mantiene lazos históricos de amistad y cooperación.

El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Congreso de la República de Guatemala expresó este martes, 30 de diciembre, su "profunda preocupación" por la realización del ejercicio militar conjunto "Misión Justicia 2025" por parte de la República Popular China alrededor de la isla de Taiwán.

Esta semana se ha reportado el despliegue de tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance en esa zona. En ese sentido, el Legislativo señaló en un comunicado que estas acciones escalan las tensiones en el Estrecho de Taiwán y en la región del Indo-Pacífico.

Asimismo, en el documento el presidente del referido organismo, Nery Ramos, así como integrantes de la Comisión Permanente y diputados, reafirmaron su "compromiso inquebrantable" con la paz, la estabilidad y el respeto al orden internacional basado en normas, así como con la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas.

De igual forma, hicieron un llamado a todas las partes involucradas para que prevalezca el diálogo pacífico y la moderación en la región, evitando acciones unilaterales que pongan en riesgo la soberanía, la seguridad regional y el libre comercio mundial.

"(El Congreso) reitera su solidaridad con la República de China (Taiwán), nación soberana e independiente con la que Guatemala mantiene lazos históricos de amistad y cooperación, compartiendo valores democráticos, de libertad y respeto mutuo", se lee en el comunicado.

Maniobras alrededor de Taiwán

Las nuevas maniobras de Pekín ayer alrededor de Taiwán, según las autoridades chinas, buscan "disuadir" a las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Tras el anuncio de estas maniobras, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas "adecuadas" para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

Guatemala es uno de los doce Estados que mantiene relación diplomática con Taiwán, siete de los cuales (Paraguay, Belice, el propio Guatemala, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto gravemente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.

Gobernación recibe donación de China-Taiwán de 252 motocicletas y 10 radiopatrullas

El monto de la donación de motocicletas por parte de China-Taiwán asciende a un estimado de Q8,339,926.

