 Avanza construcción de paso a desnivel en Santa Catarina
Avance del 75% en construcción del paso a desnivel en Santa Catarina Pinula

El alcalde Sebastián Siero brindó detalles de la fecha en la que la obra podría estar lista.

Construcción de paso a desnivel de Don Justo, en la entrada a San José Pinula., Alcalde Sebastián Siero
Construcción de paso a desnivel de Don Justo, en la entrada a San José Pinula. / FOTO: Alcalde Sebastián Siero

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula, Guatemala, dio a conocer que los trabajos del paso a desnivel que se construye en el ingreso a ese municipio por la ruta a El Salvador llevan un 75 por ciento de avance, por lo que se concluirán en las próximas semanas.

El alcalde de esa localidad, Sebastián Siero, indicó que se tiene previsto que la obra esté lista a finales de enero de 2026 para ser parte de la infraestructura vial que permitirá una mejor movilidad en el tramo, beneficiando así a los vecinos y quienes circulan por la zona.

Por medio de una publicación en redes sociales, el funcionario informó que la constructora ya está en la fase de preparación de la última sección de vigas, que será instalada en la curva de este paso a desnivel.

La municipalidad destacó que este proyecto busca reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados del municipio, por lo que pidió comprensión a los automovilistas ante las molestias temporales que puedan generarse durante la etapa final de construcción, mientras se ultiman los trabajos para su próxima habilitación.

Foto embed
El paso a desnivel podría estar listo a finales de enero de 2026. - Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Santa Catarina Pinula, entre los municipios más competitivos

En noviembre pasado, Fundesa reconoció a los 10 municipios más competitivos del país en la presentación de resultados del Índice de Competitividad Local 2025. La Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula se ubicaron en la cima del listado

La Ciudad de Guatemala, que se ubica en la posición número 1, destaca por mejor evolución en los pilares de Adaptación de TIC's, Capacidad de Innovación, Dinamismo de los negocios y Salud.

En la posición 2 del ranking de entre 340 municipios se ubicó Santa Catarina Pinula por la mejor evolución en el pilar de Inversión Productiva.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

