Videos del choque múltiple en ruta de Escuintla a Siquinalá

Usuarios de redes sociales han comenzado a compartir videos grabados minutos después del accidente de tránsito múltiple que dejó varios heridos en el kilómetro 60 de la ruta que conduce de la cabecera departamental de Escuintla hacia el municipio de Siquinalá. El percance ocurrió durante la mañana de este martes 30 de diciembre y ha generado preocupación por la violencia del impacto.
En el hecho se vieron involucrados cuatro vehículos livianos y un bus extraurbano perteneciente a la empresa Transportes Paxamán. Las imágenes difundidas muestran los automóviles seriamente dañados, con carrocerías retorcidas y vidrios destrozados. El autobús, por su parte, quedó detenido a la orilla de la carretera, con la parte delantera incrustada en una cuneta.
Aunque aún no se han establecido las causas del accidente, los videos evidencian la magnitud del choque y el caos que se vivió tras el impacto, mientras otros conductores se detenían para auxiliar a los pasajeros y tripulantes afectados.
Ocho personas resultaron heridas
Los Bomberos Voluntarios informaron que personal de varias estaciones se desplazó al lugar para atender la emergencia. En total, ocho personas recibieron atención prehospitalaria, mientras que cuatro de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
Las víctimas ingresadas al hospital fueron identificadas como:
- Edelson Pérez, de 40 años
- Carina López, de 26 años
- Ileana Jiménez, de 18 años
- Estefanía Letrán, de 6 años
Las grabaciones compartidas por testigos también muestran a los socorristas estabilizando a los heridos y coordinando el traslado en ambulancias, mientras las autoridades de tránsito regulaban la circulación en el sector para evitar nuevos incidentes.
Hasta el momento no se han reportado fallecidos; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar qué originó la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en temporadas de alta movilidad.