 Varios heridos tras accidente múltiple en Escuintla
Nacionales

Varios heridos tras accidente múltiple en Escuintla

En el hecho se vieron involucrados los conductores de cuatro vehículos livianos y un bus extraurbano.

Cuatro vehículos livianos y un bus se vieron involucrados en el accidente en la ruta de Escuintla a Siquinalá., Medios locales
Cuatro vehículos livianos y un bus se vieron involucrados en el accidente en la ruta de Escuintla a Siquinalá. / FOTO: Medios locales

Un accidente de tránsito múltiple se produjo en el kilómetro 60 de la ruta que conduce de Escuintla hacía Siquinalá. Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria a ocho personas.

