Un accidente de tránsito múltiple se produjo en el kilómetro 60 de la ruta que conduce de Escuintla hacía Siquinalá. Los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria a ocho personas.
Nacionales
Varios heridos tras accidente múltiple en Escuintla
En el hecho se vieron involucrados los conductores de cuatro vehículos livianos y un bus extraurbano.
- por Nancy Alvarez
- 10:01, Dic 30 2025
-
