Accidente entre motoristas en el Anillo Periférico

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos motoristas protagonizan un fuerte accidente en el Anillo Periférico, luego de realizar maniobras imprudentes mientras el tránsito en la zona se encontraba prácticamente detenido. El percance fue captado por un automovilista que grababa el panorama vehicular en el área.
En las imágenes se observa cómo varios motoristas aprovechan la lentitud del tránsito para rebasar entre carriles. Sin embargo, uno de ellos intenta incorporarse entre los vehículos sin la debida precaución, al mismo tiempo que otro motorista circula a exceso de velocidad sobre la vía. La maniobra termina en un violento impacto entre ambos, lo que provoca que los conductores salgan proyectados hacia la cinta asfáltica.
De inmediato, otros motoristas que presenciaron el accidente se detienen y descienden de sus vehículos para auxiliar a los involucrados. Según la información preliminar, ninguno de los dos sufrió lesiones de gravedad, aunque ambos resultaron con golpes debido a la caída.
Este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a las maniobras temerarias en plena vía pública, especialmente en condiciones de tránsito lento, donde los motoristas suelen utilizar los espacios entre carriles para avanzar.
Motorista provoca accidente en Pajapita
El video surge pocos días después de que se volviera viral otro clip que muestra un aparatoso accidente ocurrido en Pajapita, San Marcos, donde tres personas resultaron heridas tras una maniobra imprudente de un motorista.
En ese caso, las cámaras registraron a varios mototaxistas y motociclistas circulando en línea recta y a velocidad moderada. Sin embargo, el último motorista de la fila, aparentemente sin respetar la distancia de seguridad ni la velocidad permitida, terminó impactando contra la motocicleta que llevaba adelante.
Los tripulantes de ambas motos cayeron violentamente al pavimento. Aunque una de las pasajeras logró ponerse de pie, los demás involucrados permanecieron tendidos y requirieron asistencia.
Otro hecho que ha generado indignación es que ninguno de los conductores portaba casco de seguridad, lo que incrementó considerablemente el riesgo de lesiones graves.
Las autoridades reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito y a conducir con precaución para evitar tragedias en carretera.