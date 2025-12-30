Motorista provoca brutal accidente en Pajapita, San Marcos

Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios, luego de evidenciar el momento en que un motorista provoca un aparatoso accidente en Pajapita, San Marcos, que dejó a tres personas heridas.
En las imágenes se observa a varios mototaxistas y motoristas transitando en línea recta y a velocidad moderada, cada uno respetando el carril. Sin embargo, el último motorista que circulaba por la vía, aparentemente no respetó la distancia ni la velocidad permitida, o calculó mal su maniobra, por lo que terminó impactando contra la motocicleta que llevaba adelante.
Producto del choque, los tripulantes de ambas motocicletas cayeron violentamente sobre la cinta asfáltica. En la primera moto viajaban un hombre y una mujer. Pese a los golpes, la acompañante logró ponerse de pie pocos segundos después, mientras que el conductor quedó tendido en el suelo.
El motorista que provocó el percance también resultó herido y permaneció inmóvil sobre la carretera mientras varios testigos se acercaban para auxiliarlo. Momentos más tarde, uno de los involucrados logró incorporarse, aunque el responsable del impacto permaneció en estado delicado.
Otro detalle que ha causado indignación es que ninguno de los implicados portaba casco de seguridad, lo que incrementó el riesgo de lesiones graves.
Recomendaciones de las autoridades de tránsito
Autoridades de tránsito recordaron a la población la importancia de cumplir con las normas viales para prevenir tragedias como esta:
- Utilizar siempre casco certificado y adecuado.
- Respetar los límites de velocidad y la distancia de seguridad.
- Circular en el carril correspondiente.
- Mantener total atención al entorno vial.
- Evitar maniobras riesgosas o imprudentes.
- Contar con licencia vigente y documentación en orden.
Las autoridades reiteran que el uso responsable de la motocicleta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de accidente.