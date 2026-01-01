Banguat expone implicaciones de impuesto a remesas

Ante la entrada en vigencia del impuesto del 1% a las remesas que sean enviadas desde Estados Unidos, el Banco de Guatemala (Banguat) advirtió que esta medida podría generar temor entre los migrantes y llevar al uso de vías informales para el envío del dinero.
El presidente de la entidad, Álvaro González Ricci, explicó semanas atrás que a partir del 1 de enero de 2026 entra en vigencia este gravamen que estableció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la legislación que aprobó el pasado 4 de julio.
Aunque señaló que esa cifra pareciera ser una cantidad relativamente baja y no tendría un efecto importante en la cantidad de remesas, consideró que el riesgo que tienen los migrantes es que al aproximarse a una empresa remesadora esta pueda pasar a ser un punto en donde el ICE o la Policía de Control Migratoria en EE. UU. podría empezar a buscar estos lugares para hacer ciertas capturas.
En consecuencia, según el funcionario, esto va a implicar que los migrantes que residen en la nación norteamericana no vayan a estas empresas, sino que busquen algunos mecanismos alternativos de envío de los fondos.
González hizo mención de las denominadas "remesas de bolsillo", que recordó que se daban en su momento. También mencionó la existencia de las billeteras electrónicas y de los criptoactivos, entre otros.
"El verdadero riesgo es que no tengamos nosotros el control de la cantidad de remesas que entran al país. Los dólares pueden venir, pero no vamos a tener nosotros ese dato exacto, ya que no vamos a contar con el registro, que actualmente lo tenemos casi al 100 por ciento",
añadió el titular del Banguat en declaraciones a periodistas que brindó en su momento tras una reunión con integrantes de la Comisión del Migrante del Congreso de la República.
Impuesto inspirado por Trump
El impuesto del 1 % sobre los envíos de dinero desde los Estados Unidos tiene como objetivo financiar las exenciones fiscales prometidas por el mandatario Trump y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza.
Este cobro se aplicaría a los envíos hechos por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.
Desde su primer mandato Trump ha apoyado la imposición de gravámenes a las remesas, que este año le ayudarían a balancear los recortes prometidos en su campaña de reelección.
El nuevo gravamen recaudaría casi 10.000 millones de dólares del presente hasta 2035, proyecta el Comité Conjunto sobre Tributación (JCT, en inglés) del Congreso.