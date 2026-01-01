 Banguat expone implicaciones de impuesto a remesas
Nacionales

Banguat expone implicaciones de impuesto a remesas para migrantes

El Banco de Guatemala consideró que el impuesto del 1% a las remesas podría generar temor y uso de vías informales para el envío del dinero desde EE. UU.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala., EFE
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE

Ante la entrada en vigencia del impuesto del 1% a las remesas que sean enviadas desde Estados Unidos, el Banco de Guatemala (Banguat) advirtió que esta medida podría generar temor entre los migrantes y llevar al uso de vías informales para el envío del dinero.

El presidente de la entidad, Álvaro González Ricci, explicó semanas atrás que a partir del 1 de enero de 2026 entra en vigencia este gravamen que estableció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la legislación que aprobó el pasado 4 de julio.

Aunque señaló que esa cifra pareciera ser una cantidad relativamente baja y no tendría un efecto importante en la cantidad de remesas, consideró que el riesgo que tienen los migrantes es que al aproximarse a una empresa remesadora esta pueda pasar a ser un punto en donde el ICE o la Policía de Control Migratoria en EE. UU. podría empezar a buscar estos lugares para hacer ciertas capturas.

En consecuencia, según el funcionario, esto va a implicar que los migrantes que residen en la nación norteamericana no vayan a estas empresas, sino que busquen algunos mecanismos alternativos de envío de los fondos.

González hizo mención de las denominadas "remesas de bolsillo", que recordó que se daban en su momento. También mencionó la existencia de las billeteras electrónicas y de los criptoactivos, entre otros.

"El verdadero riesgo es que no tengamos nosotros el control de la cantidad de remesas que entran al país. Los dólares pueden venir, pero no vamos a tener nosotros ese dato exacto, ya que no vamos a contar con el registro, que actualmente lo tenemos casi al 100 por ciento", 

añadió el titular del Banguat en declaraciones a periodistas que brindó en su momento tras una reunión con integrantes de la Comisión del Migrante del Congreso de la República.

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

Según las proyecciones, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

Impuesto inspirado por Trump

El impuesto del 1 % sobre los envíos de dinero desde los Estados Unidos tiene como objetivo financiar las exenciones fiscales prometidas por el mandatario Trump y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza.

Este cobro se aplicaría a los envíos hechos por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.

Desde su primer mandato Trump ha apoyado la imposición de gravámenes a las remesas, que este año le ayudarían a balancear los recortes prometidos en su campaña de reelección.

El nuevo gravamen recaudaría casi 10.000 millones de dólares del presente hasta 2035, proyecta el Comité Conjunto sobre Tributación (JCT, en inglés) del Congreso.

