 EE. UU. y México devuelven 49 mil guatemaltecos en 2025
Nacionales

EE.UU. y México han retornado a 49 mil guatemaltecos en 2025

Del total de migrantes devueltos a Guatemala por ambos países, 1 mil 705 son menores de edad.

Compartir:
Guatemaltecos retornados., IGM
Guatemaltecos retornados. / FOTO: IGM

Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México deportaron a 49.079 guatemaltecos entre enero y noviembre de 2025, frente a los 71.980 del mismo periodo del año anterior, a pesar de la ofensiva contra la migración irregular lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada al poder el pasado enero.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) detalló en su página web que, de los migrantes retornados, 42.878 llegaron por la vía aérea desde varias ciudades de Estados Unidos, y los meses con mayor cantidad de deportados han sido octubre (6.161) y noviembre (6.118).

De los retornados a Guatemala en los primeros once meses de 2025, el 87,43 % son hombres, y la mayoría de los que deciden viajar a México y Estados Unidos provienen de empobrecidas provincias del país con población mayoritariamente indígena.

De acuerdo con las cifras del IGM, del total de retornados 9.121 son originarios del departamento (provincia) noroccidental de Huehuetenango y 6.718 de San Marcos (suroeste), ambos fronterizos con México.

Del total de migrantes devueltos a la nación centroamericana por ambos países, 1.705 son menores de edad.

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texas

Las personas extranjeras localizadas fueron entregadas a la Patrulla Fronteriza.

Se reduce la cifra de retornados

Estos datos contrastan con los de 2024, cuando Guatemala cerró el año con un total de 76.768 guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México (71.980 hasta noviembre), de acuerdo con los registros oficiales.

Del total del año pasado, 68.286 de los retornados desde EE.UU. eran adultos, de ellos 50.610 hombres y 17.676 mujeres, siendo el resto menores de edad.

La cifra de deportados en 2024 fue, sin embargo, inferior a los 79.697 migrantes guatemaltecos que Estados Unidos y México retornaron en 2023, entre los que se contabilizaron 16.273 menores de edad.

El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que miles de guatemaltecos se arriesguen a diario a cruzar de manera irregular las fronteras para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30 % más de vuelos de deportación.

Solo en territorio estadounidense se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC Gloria de la Armada de Colombiat
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC "Gloria" de la Armada de Colombia

01:13 PM, Dic 03
El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericana

01:29 PM, Dic 03
Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?t
Nacionales

Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?

11:17 AM, Dic 03
Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madridt
Deportes

Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madrid

01:53 PM, Dic 03

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos