 Hallan a 23 migrantes escondidos en un camión en Texas
Nacionales

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texas

Las personas extranjeras localizadas fueron entregadas a la Patrulla Fronteriza.

Hallan a 23 migrantes escondidos en la cabina de descanso de un camión en Texas
El grupo de migrantes fue hallado en el condado de La Salle, al norte de Laredo. / FOTO: Departamento de Seguridad Pública de Texas

Los Ángeles (EE.UU.), 3 dic (EFE).- Al menos 23 inmigrantes que viajaban escondidos en la cabina de descanso de un camión fueron hallados cerca a la frontera de Texas con México, después que el vehículo llamara la atención de las autoridades por manejar por la orilla de una carretera interestatal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó este martes sobre la detención ocurrida la tarde del pasado viernes 28 de noviembre en el condado de La Salle, al norte de Laredo.

El camión llamó la atención de los agentes del DPS que realizaban un control de tráfico de la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2021.

Durante la inspección, el agente descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, conducía el vehículo sin la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.

El Departamento de Transporte de EE.UU. ha instruido a las autoridades locales a vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas para conductores comerciales, como hablar inglés.

El conductor también llamó la atención de las autoridades al transitar por el arcén de la carretera.

Agente canino permitió localizar a migrantes

Con la ayuda de un perro policía el agente finalmente encontró a 23 inmigrantes indocumentados escondidos en la zona de descanso del camión.

Los inmigrantes, que eran de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Amaya fue arrestado y acusado de 23 cargos de tráfico de personas, un delito grave a nivel estatal.

Abbott firmó una ley en 2023 que establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para las personas condenadas por tráfico de personas.

El encuentro de los inmigrantes se da a pesar de la agresiva campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

