 Remesas a Guatemala: Crecimiento del 19%, según Banguat
Nacionales

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

Según las proyecciones, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

Compartir:
Remesas., Foto EFE
Remesas. / FOTO: Foto EFE

Guatemala recibió entre enero y noviembre pasado 23.288,9 millones de dólares en remesas familiares, un 19 % más que en el mismo período de 2024, informó este viernes el Banco de Guatemala (Banguat).

El acumulado en 11 meses de este año ya superó incluso los 21.501,2 millones de dólares que Guatemala recibió en todo el 2024 por concepto de remesas familiares, mostrando este indicador alza de 8,2 %.

Solo durante el pasado noviembre, Guatemala, los guatemaltecos radicados fuera del país enviaron 1.930,6 millones de dólares, cantidad menor a los 2.390 millones que se registraron en octubre, pero superior a los 1.734 millones del mismo mes de 2024.

Según las proyecciones de la Junta Monetaria, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

* Le puede interesar:

Temor a ser retornados tendría impacto en envío de remesas

Las autoridades atribuyen el incremento de las remesas al temor de los migrantes guatemaltecos a ser detenidos y deportados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las autoridades calculan que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas a sus familiares desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta de forma directa en siete millones de habitantes.

Entre enero y noviembre de este año, las autoridades migratorias de Estados Unidos y México deportaron a un total de 49.079 guatemaltecos, según las estadísticas oficiales.

De los retornados a Guatemala en los primeros once meses de 2025, el 87,43 % son hombres, y la mayoría de los que deciden viajar a México y Estados Unidos provienen de empobrecidas provincias del país con población mayoritariamente indígena.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la mayoría de migrantes retornados, 42.878, llegaron por la vía aérea desde varias ciudades de Estados Unidos.

El banco central estima que del monto total de remesas familiares que envían los migrantes a sus familias en el territorio guatemalteco, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la vivienda y el 10 % a inversiones sociales.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026t
Deportes

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026

01:10 PM, Dic 05
Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesiblet
Deportes

Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

01:31 PM, Dic 05
¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?t
Deportes

¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?

01:40 PM, Dic 05
Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026

02:03 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos