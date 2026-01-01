 Incendio devasta vehículos y rancho en Puerto San José
Incendio arrasa vehículos y un rancho en Puerto San José

La emergencia se registró en el interior de un condominio.

El incendio consumió vehículos, cuatrimotos, una moto acuática y otros elementos en Puerto San José., Bomberos Voluntarios
El incendio consumió vehículos, cuatrimotos, una moto acuática y otros elementos en Puerto San José. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio estructural de grandes proporciones se registró en horas de la madrugada de este jueves, 1 de enero, en el interior del condominio Puerta de Hierro (San Marino), ubicado en el área de Punta Vela del Puerto de San José, en el departamento de Escuintla.

Las columnas de humo y fuego generaron alarma entre los vecinos, que buscaron la forma de poder apoyar en la atención de la emergencia. Asimismo, se solicitó el apoyo de los Bomberos Voluntarios, que se movilizaron de inmediato al lugar con unidades contra incendios y de abastecimiento.

Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas implementaron el protocolo correspondiente y atacaron las llamas desde diferentes puntos para poder sofocarlas y evitar que se continuaran propagando y pudieran llegar incluso a viviendas aledañas.

Finalmente, los esfuerzos de los equipos a cargo permitieron controlar la situación y el incendio fue liquidado.

"Se utilizó un aproximado de 8 mil galones de agua para apagar el incendio y evitar que se propagara a las demás viviendas", informó el portavoz.

Los socorristas también apoyaron en la fase de descombramiento y en la verificación de posibles puntos de reignición para evitar riesgos de que nuevamente se presentar el fuego.

Fuego destruye vehículos y estructuras

Preliminarmente se dio a conocer que el incidente no dejó personas heridas, pero sí múltiples daños materiales que, hasta el momento, no han sido cuantificados.

El incendio consumió un rancho y una habitación, así como varios vehículos y cuatrimotos, una moto acuática y un vehículo tipo "mulitas".

Controlan incendio en Amatitlán

Un incendio ocurrió en la colonia Los Bajos de San Jorge, en el municipio de Amatitlán Guatemala, en un espacio donde eran almacenadas varias tarimas. Las causas no han sido establecidas.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, varias de estas estructuras fueron consumidas por las llamas, pero la oportuna labor del personal permitió apagar el fuego, evitando la propagación a aproximadamente otras 200 tarimas que se encontraban en el mismo sector.

El vocero de la institución dio a conocer que se utilizaron más de 1 mil 500 galones de agua para controlar el incendio. Las pérdidas ascienden a aproximadamente 10 mil quetzales.

