Accidente en Aguilar Batres: carro choca contra árbol

Un fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes, 2 de diciembre, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 30 calle, con dirección al sur en la jurisdicción de la Ciudad de Guatemala, donde una persona resultó herida y un vehículo quedó parcialmente destruido.
"Por causas que se desconocen, el conductor de un carro particular perdió el control del volante y esto generó que quedara empotrado en uno de los árboles del arriate central de este sector", explicó Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Agregó que los cuerpos de socorro se presentaron al lugar y le brindaron asistencia al automovilista. Posteriormente, lo trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial.
Asimismo, dio a conocer que se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a este caso.
Incidentes de tránsito en Villa Nueva
Quevedo dio a conocer que un camión quedó encunetado en la ruta departamental 16, que unifica el área del Túnel con Bárcena, Villa Nueva. En este hecho solo se reportaron daños materiales y la PMT brindó el apoyo correspondiente.
Mientras tanto, en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur, permanece un autobús de transporte público con desperfectos mecánicos.
"Esto, por el momento, no genera dificultades en la movilidad vehicular debido a la poca afluencia de vehículos, pero es importante que tenga la precaución necesaria para no enfrentar complicaciones al momento de transitar por el sector", dijo el portavoz.
Finalmente, señaló que se tiene una circulación bastante fluida, en general, y con poca afluencia de vehículos en todos los sectores, especialmente en el trayecto de ruta al Pacífico hacia la Ciudad de Guatemala, donde el tránsito lento se presenta únicamente en los alrededores de la calzada Aguilar Batres y 44 calle.