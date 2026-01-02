Conozca estos consejos para las compras escolares de 2026

Según un anuncio del Ministerio de Educación, las actividades escolares del 2026 arrancarán el próximo 2 de febrero de 2026 en el sector público y el personal docente y administrativo de esa cartera deberá retomar actividades el 26 de enero. La ministra de Educación, Anabella Giracca, instó a los padres de familia a inscribir a sus hijos en el sistema nacional de Educación de cara al próximo año.
En ese contexto, una de las preocupaciones más grandes de los padres de familia es la compra de los útiles escolares, los gastos de inscripciones y la inversión en uniformes entre otros. Por esa razón la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) compartió algunas recomendaciones para estos gastos escolares.
En primer lugar, la DIACO realizará procesos de supervisión en librerías, centros educativos privados y otros comercios relacionados, para evitar que los padres de familia se vean sorprendidos en su buena fe. En años anteriores, la DIACO recalcó que es obligación de los proveedores entregar al consumidor y usuario los productos, según las especificaciones que se ofrecen en la publicidad.
Para estar atentos, la DIACO ha reiterado en varias ocasiones que en las listas de útiles escolares no está permitido solicitar materiales de marcas específicas. Además, han subrayado que se debe solicitar solo los materiales que el alumno utilizará para su educación.
La institución educativa no puede obligarte a adquirir la lista dentro del mismo plantel", compartieron en sus redes sociales.
Consejos para realizar buenas compras
Para hacer las compras del ciclo escolar es prudente tomar en cuenta buenos hábitos de compra, entre los que se puede destacar el tomar un tiempo adecuado, para evitar hacer las adquisiciones a última hora y a la carrera.
Además, es prudente realizar cotizaciones previas en sitios de internet o visitando las tiendas físicamente para elegir los comercios que ofrecen mejores costos y beneficios. Sitios especializados también piden a los consumidores evitar las compras compulsivas y no visitar los centros comerciales o supermercados con hambre.