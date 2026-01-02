Estas Comisiones de Postulación entrarán en acción en 2026

Por lo menos dos Comisiones de Postulación empezarán a trabajar durante enero de 2026, de cara a la renovación de funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Ministerio Público (MP). En la primera postuladora, el trabajo se concentrará en elegir candidatos idóneos para ocupar el cargo de magistrados titulares y suplentes del máximo ente electoral.
Asimismo, la segunda de las Comisiones de Postulación será la encargada del proceso para conformar aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del MP. Para ello, los integrantes de la comisión también deberán hacer una convocatoria para recibir expedientes de los profesionales que reúnan los requisitos de participación, para evaluarlos y seleccionar a los más idóneos en una lista de seis que será enviada al presidente, Bernardo Arévalo.
Sin embargo, antes de empezar con estos procedimientos, es el Congreso el que debe conformar las Comisiones de Postulación por medio de convocatorias. En ese contexto, se espera que el Organismo Legislativo ejecute el llamado que ya hizo, durante la sesión ordinaria número 44, entre el 10 y 19 de enero.
Los canales oficiales del Legislativo notificaron que durante la citada sesión lograron importantes avances, incluyendo el Acuerdo 10-2025 que dispone la integración de la Comisión de Postulación que propondrá la nómina de candidatos de magistrados del TSE a los diputados.
Hay que recordar que, durante el procedimiento anterior, los legisladores aprobaron la elección de los togados del TSE con 107 votos a favor; en ese momento, los diputados eligieron a los magistrados para el periodo 2020-2026.
En la sesión ordinaria número 11, de la 9a. legislatura, los parlamentarios de ese momento decidieron que, entre la nómina de 20 aspirantes, fueran elegidos como magistrados titulares los profesionales Mynor Custodio Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños.
Desafíos para conformar la nómina del TSE
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la exmagistrada suplente del TSE, Ana Ely López Oliva, opinó que debe haber preocupación porque cada vez haya más universidades. "Ahora se agregan dos representantes por el CANG y por todo, para cuando se integra por número. Entonces, esos dos nuevos rectores que entrarían a la competencia para formar parte de la comisión es terrible", declaró.
López Oliva consideró que "entre más personas haya, hay más discusión y menos probabilidades de acuerdos rápidos (...) Yo invito a las personas que amen a Guatemala, que se sientan capaces y listas para defender la democracia, a que se inscriban y a que sometan su hoja de vida, porque vale la pena Guatemala; Guatemala lo merece".
Astrid Lemus, catedrática universitaria y exmagistrada de la CSJ, agregó que "los 'buenos' tendrían que imponerse y velar porque el funcionamiento de la comisión se ajuste a la ley y realmente se cumpla con la finalidad de la misma, que es elegir a las mejores cartas para que lleguen al Congreso y se pueda elegir de allí".
En tanto, el analista político, Renzo Rosal, compartió que "estamos ya en la recta final. Hay que tomar en cuenta que hoy estamos viviendo lo que podríamos denominar los prolegómenos de este proceso (...) Creo que la parte clave la vamos a vivir de enero en adelante".
"Los nuevos magistrados tienen que tomar posesión a mediados de marzo, así que me parece que esos dos meses y medio van a ser sumamente intensos en cuanto a este proceso", recordó Rosal.