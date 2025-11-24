 A Primera Hora: Emisión del 24 de Noviembre de 2025
Videos

A Primera Hora: Desafíos para conformar nómina de candidatos a magistrados del TSE

La Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 enfrenta desafíos críticos. En A Primera Hora abordamos el tema con: Ana Ely López Oliva, exmagistrada suplente del TSE; Renzo Rosal, analista político; y Astrid Lemus, catedrática universitaria y exmagistrada de la CSJ.

En Portada

Caso Unops: Juez liga a proceso a director del Ministerio de Salud t
Nacionales

Caso Unops: Juez liga a proceso a director del Ministerio de Salud

09:40 PM, Nov 24
Comunicaciones reconoce que no estuvo a la altura en el Apertura 2025t
Deportes

Comunicaciones reconoce que "no estuvo a la altura" en el Apertura 2025

08:36 PM, Nov 24
Miss Guatemala atraviesa dificil momento tras su triunfo en Miss Universot
Farándula

Miss Guatemala atraviesa dificil momento tras su triunfo en Miss Universo

02:37 PM, Nov 24
Tribunal federal de EE. UU. desestima caso contra exdirector del FBIt
Internacionales

Tribunal federal de EE. UU. desestima caso contra exdirector del FBI

02:55 PM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados UnidosPNCSelección NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos