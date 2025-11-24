A Primera Hora: Emisión del 24 de Noviembre de 2025

La Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 enfrenta desafíos críticos. En A Primera Hora abordamos el tema con: Ana Ely López Oliva, exmagistrada suplente del TSE; Renzo Rosal, analista político; y Astrid Lemus, catedrática universitaria y exmagistrada de la CSJ.
Videos
A Primera Hora: Desafíos para conformar nómina de candidatos a magistrados del TSE
- por Ivonne Gordillo
- 23:48, Nov 24 2025
-
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.