Padre e hijo hallados muertos tras accidente

Los cuerpos de socorro confirmaron la localización de las dos personas que permanecían desaparecidas desde anoche después de que el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco. La emergencia se registró en la ruta que conduce entre Santiago Atitlán, Sololá; y Chicacao, Suchitepéquez.
Se trata de un hombre adulto y su hijo menor de edad, quienes lamentablemente ya no contaban con signos vitales cuando fueron localizados horas después de que se registró el accidente de tránsito. De esta manera, se elevó a cinco la cifra de fallecidos por este hecho.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Israel Ventura González, de 35 años; y Santiago Emilio Ventura Ordóñez, de tres años.
Trágico accidente
Según la información compartida por medios locales y entidades de socorro, un picop en el que viajaban aproximadamente 20 personas de tres familias diferentes transitaba por el sector cuando, por causas no establecidas, el conductor perdió el control del volante y el vehículo se precipitó a una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad.
Unidades de emergencia de diferentes instituciones y compañías acudieron al lugar para apoyar a los afectados. Un total de 15 personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.
Los pacientes, entre quienes figuraban menores de edad, presentaban traumas en distintas partes del cuerpo y posibles fracturas.
Mientras tanto, en el lugar de los hechos se confirmó la muerte de tres personas. Sus cuerpos tuvieron que ser rescatados con equipo hidráulico para posteriormente ser trasladados a la superficie.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7