 Padre e hijo hallados muertos tras accidente
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

Se incrementó a cinco la cifra de personas fallecidas tras el accidente en la ruta entre Santiago Atitlán y Chicacao.

Compartir:
Una unidad de bomberos utilizada en la atención del accidente de tránsito en la ruta entre Santiago Atitlán y Chicacao., Medios locales
Una unidad de bomberos utilizada en la atención del accidente de tránsito en la ruta entre Santiago Atitlán y Chicacao. / FOTO: Medios locales

Los cuerpos de socorro confirmaron la localización de las dos personas que permanecían desaparecidas desde anoche después de que el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco. La emergencia se registró en la ruta que conduce entre Santiago Atitlán, Sololá; y Chicacao, Suchitepéquez.

Se trata de un hombre adulto y su hijo menor de edad, quienes lamentablemente ya no contaban con signos vitales cuando fueron localizados horas después de que se registró el accidente de tránsito. De esta manera, se elevó a cinco la cifra de fallecidos por este hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Israel Ventura González, de 35 años; y Santiago Emilio Ventura Ordóñez, de tres años.

Trágico accidente

Según la información compartida por medios locales y entidades de socorro, un picop en el que viajaban aproximadamente 20 personas de tres familias diferentes transitaba por el sector cuando, por causas no establecidas, el conductor perdió el control del volante y el vehículo se precipitó a una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Unidades de emergencia de diferentes instituciones y compañías acudieron al lugar para apoyar a los afectados. Un total de 15 personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

Los pacientes, entre quienes figuraban menores de edad, presentaban traumas en distintas partes del cuerpo y posibles fracturas.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos se confirmó la muerte de tres personas. Sus cuerpos tuvieron que ser rescatados con equipo hidráulico para posteriormente ser trasladados a la superficie.

Foto embed
El vehículo donde viajaban las familias cayó a una hondonada en la ruta entre Santiago Atitlán y Chicacao. - Medios locales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.

La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidentet
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

01:00 PM, Ene 02
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrotat
Deportes

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota

01:54 PM, Ene 02
Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

02:04 PM, Ene 02
VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en Méxicot
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

12:44 PM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialPNCMunicipalEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos