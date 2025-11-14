Tragedia en Mazatenango: Dos muertos dentro de vehículo

Dos personas fueron localizadas sin vida este viernes, 14 de noviembre, en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la 5ª calle de Jardines de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.
Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, se trata de un hombre y una mujer que, de forma preliminar, se confirmó que no presentaban señales de violencia.
Los fallecidos fueron identificados como: Ángel Geovany Ortiz Quezada, de 43 años; y Uzel Adonai Pac, de 40.
Aunque no se ha confirmado la causa de los decesos, de manera preliminar se informó que las personas se habrían quedado dormidas con el vehículo encendido y el monóxido de carbono pudo haber provocado su muerte.
Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público para las hacer las investigaciones del caso.
El monóxido de carbono se origina principalmente por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gasolina, gas natural, carbón, madera o queroseno, especialmente cuando la ventilación es insuficiente.
Este gas es incoloro, inodoro e insípido, lo que lo convierte en un contaminante particularmente peligroso. Sus efectos sobre el organismo son tóxicos y, al inhalarlo, se producen síntomas que van desde dolor de cabeza, mareos y confusión hasta pérdida de conciencia y, en exposiciones elevadas, la muerte.
Localizan sin vida a pareja en hotel de Villa Nueva
Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados el 19 de enero de 2025 en el interior de una habitación de un auto hotel ubicado en la 12 calle y 3ª avenida de la colonia Enriqueta, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, que trasladó unidades a este lugar luego de recibir alertas con respecto a la presencia de personas que estaban en estado inconsciente sobre una cama de ese lugar.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los afectados, un hombre y una mujer; sin embargo, se confirmó que ya no contaban con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte, aunque se sospechaba de posible aspiración de monóxido de carbono.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7